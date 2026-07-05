Diablo 4 mocno osłabiło jeden z najlepszych przedmiotów w grze. Gracze nie kryją rozczarowania

Kontrowersyjne zmiany w nowym sezonie.

Nowy sezon Diablo 4 przyniósł gruntowne zmiany w systemie najrzadszego wyposażenia. Co to oznacza? Blizzard przebudował zasady działania legendarnych przedmiotów, ale przy okazji zdecydował się także znacząco osłabić jeden z elementów ekwipunku, który przez wielu graczy był uznawany za obowiązkowy. To koniec dominacji tego przedmiotu w Diablo 4 Wraz z premierą 14. sezonu twórcy całkowicie przebudowali system najpotężniejszych przedmiotów w Diablo 4. Zamiast osobnej kategorii wyposażenia, wyjątkowe właściwości mogą teraz otrzymać wszystkie unikatowe przedmioty. Z jednej strony zwiększono siłę ich specjalnych efektów, z drugiej jednak zdecydowano się osłabić część dotychczasowych faworytów.

Największym przegranym zmian okazał się Heir of Perdition. Hełm, który wcześniej zwiększał zadawane obrażenia aż o 80 procent i był podstawą niezliczonych konfiguracji postaci, po aktualizacji oferuje zaledwie 15-procentowy bonus. To na tyle duża różnica, że wielu graczy zaczęło szukać alternatywnych rozwiązań.

GramTV przedstawia:

Na tym jednak kontrowersje się nie kończą. Część społeczności zwraca uwagę, że zdobycie najcenniejszych przedmiotów stało się trudniejsze niż wcześniej. Według graczy szansa na ich wypadnięcie została wyraźnie obniżona, choć Blizzard nie wspomniał o tym w oficjalnym opisie zmian do nowego sezonu. To sprawia, że zdobycie najlepszego wyposażenia wymaga dziś jeszcze większej ilości czasu. Z drugiej strony aktualizacja otwiera drogę do większej swobody podczas tworzenia własnych konfiguracji postaci. Dzięki nowym zasadom gracze mogą modyfikować część właściwości najrzadszego wyposażenia, co daje większe możliwości dopasowania go do konkretnego stylu gry. Wielu fanów liczy jednak, że Blizzard jeszcze raz przyjrzy się balansowi, ponieważ zdaniem społeczności Heir of Perdition z przedmiotu obowiązkowego stał się jednym z najmniej opłacalnych wyborów w swoim segmencie.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









