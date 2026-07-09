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Gracze pomijają najrzadszą broń w Clair Obscur: Expedition 33. Zdobyło ją tylko 6% osób

Mikołaj Berlik
2026/07/09 13:40
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Baguette Weapon, czyli wyjątkowo francuska broń w Clair Obscur: Expedition 33, okazała się jednym z najrzadziej zdobywanych przedmiotów w grze. Dane z ponad 4000 graczy pokazują, że większość fanów nigdy jej nie znalazła.

Clair Obscur: Expedition 33 to produkcja pełna sekretów, ukrytych przedmiotów i dodatkowej zawartości, dlatego szybko stała się rajem dla fanów kompletowania kolekcji. Teraz serwis Game Checklists przeanalizował dane ponad 4000 graczy, którzy korzystają z listy wszystkich znajdziek w grze, aby sprawdzić, które przedmioty najczęściej pozostają nieodkryte.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Francuska bagietka podbija ranking najrzadszych przedmiotów

W Clair Obscur: Expedition 33 znajduje się łącznie 1161 przedmiotów, a analiza wykazała, że najrzadniejszym wyposażeniem dostępnym od premiery jest Baguette Weapon. Zdobyło ją zaledwie 6% graczy znajdujących się odpowiednio daleko w kampanii.

Zdobycie tej nietypowej broni nie jest łatwe, ponieważ wymaga rozpoczęcia trybu Nowej Gry Plus. Gracze muszą zachować jeden Festival Token przez całą rozgrywkę, a następnie wymienić go na bagietkę u odpowiedniego sprzedawcy. Gra nie informuje jednak o tej możliwości, przez co wiele osób zwyczajnie przegapiło ten sekret.

GramTV przedstawia:

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Anniversary Haircut dla Gustave’a, który posiada jedynie 2,5% użytkowników. Trzeba jednak zaznaczyć, że kosmetyczny przedmiot pojawił się dopiero w aktualizacji z kwietnia 2026 roku, więc część graczy mogła już zakończyć swoją przygodę z grą.

Wśród innych trudno dostępnych rzeczy znalazły się również nagrody za pokonanie opcjonalnych bossów Simon the Divergent Star oraz Clea Unleashed, dodanych w aktualizacji Thank You Update. Piąte miejsce zajmuje fryzura Maelle, którą można zdobyć po rozwiązaniu specjalnej zagadki.

Clair Obscur: Expedition 33 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/rpg/the-rarest-items-in-clair-obscur-expedition-33-include-an-extremely-french-weapon-that-only-6-percent-of-players-found-data-from-over-4-000-completionists-show/

Tagi:

News
PC
RPG
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
Clair Obscur
Mikołaj Berlik
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Portal: v.6.1.112