Diablo 4: Przebudzenia Śmierci zapowiedziane. Blizzard ujawnia pierwsze szczegóły nowego sezonu

Studio ogłosiło sporo nowości do swojej gry w następnym sezonie, który wystartuje już niedługo.

Blizzard ujawnił szczegóły kolejnego sezonu Diablo 4. Sezon Przebudzenia Śmierci rozpocznie się 30 czerwca i będzie pierwszym rozdziałem nowej ery gry po zakończeniu historii Age of Hatred, która rozpoczęła się wraz z premierą podstawowej wersji w 2023 roku, a następnie była rozwijana przez sezony oraz dwa dodatki, w tym najnowsze Lord of Hatred. Diablo 4: Przebudzenia Śmierci – szczegóły nowego sezonu Nowa zawartość wystartuje od zadania „Ewangelia Rozpaczy”. Bohaterowie otrzymają ostrzeżenie dotyczące tajemniczego kultu śmierci działającego w Zarbinzecie, a śledztwo doprowadzi ich do kolejnego zagrożenia związanego z Pandemonium. W całym Sanktuarium zaczną pojawiać się Pęknięcia Pandemonium, czyli nowa sezonowa aktywność stanowiąca podstawę endgame’u.

Blizzard przygotował trzy warianty wydarzeń. Gracze trafią na standardowe Pęknięcia, trudniejsze Postępujące Pęknięcia oraz Kolosalne Pęknięcia, które będą dostępne wyłącznie na specjalnym obszarze bossów świata. Podczas zabawy trzeba będzie utrzymywać szczeliny otwarte, eliminować kolejne fale przeciwników i zamykać Rozdarcia, aby zdobywać coraz cenniejsze nagrody. Pęknięcia mają pojawiać się szczególnie często podczas Piekielnych Przypływów, a dodatkowym urozmaiceniem będą Gobliny Pęknięć, zdolne do otwierania następnych przejść do Pandemonium. Jednym z ważniejszych elementów sezonu będzie odświeżone Polowanie na Tułacza. W najtrudniejszych wariantach Pęknięć gracze będą mogli przywołać potężnego Tułacza. Po jego pokonaniu otworzy się portal do Komnaty Żniw Śmierci, nowego miniaturowego lochu wypełnionego przeciwnikami i nagrodami. To właśnie tam będzie można zdobywać Wspaniałe Klucze Leża, potrzebne do otwierania skrzyń sezonowego bossa. Na bohaterów czeka również nowa rodzina przeciwników. Wśród nich pojawią się Powstali, Ogary Cmentarne oraz Egzarcha. Blizzard chce, aby walka z nimi wymagała szybkiego reagowania, ponieważ niektóre potwory po śmierci pozostawią specjalne sfery wzmacniające wrogów. Gracze będą musieli przejmować je przed przeciwnikami, aby nie pozwolić im zyskać dodatkowej przewagi. Sezon Przebudzenia Śmierci wprowadzi także nowego bossa. Spaczona Żniwiarka zamieszka w leżu Próg Pandemonium, znajdującym się w Zarbinzecie. To właśnie ten przeciwnik ma oferować najwyższe szanse na zdobycie mitycznych przedmiotów unikatowych oraz Fragmentów Pandemonium, które posłużą do dalszego rozwoju postaci.

GramTV przedstawia:

Duże zmiany obejmą również ekwipunek. Blizzard wycofał się z kontrowersyjnego pomysłu testowanego na PTR, który zakładał usunięcie gwarantowanych statystyk powiązanych z mocami mitycznych unikatów. Po krytyce graczy studio zdecydowało, że mityczne przedmioty będą posiadać dwa gwarantowane bonusy, dzięki czemu zachowają swoją tożsamość, ale jednocześnie otworzą większe możliwości budowania postaci. Pozostałe właściwości nadal będą losowane, a gracze będą mogli wymienić dokładnie jeden z bonusów zgodnie ze swoimi preferencjami. W nowym sezonie każdy przedmiot unikatowy będzie mógł stać się mityczny. Status mityczności nie będzie już traktowany wyłącznie jako osobna kategoria łupów, lecz jako specjalna właściwość, którą będzie można nadać wybranym przedmiotom przy pomocy Kostki Horadrimów lub złotnika. Mityczne unikaty zaoferują maksymalne wartości afiksów oraz efekty specjalne wzmocnione nawet o 30 procent. Jedną z największych nowości będzie Tryb Wyzwania Solo, przygotowany z myślą o graczach, którzy chcą przejść sezon bez pomocy innych. Postacie stworzone w tym wariancie nie będą mogły handlować, dołączać do drużyn ani korzystać z większości aktywności kooperacyjnych. W zamian otrzymają własne tablice wyników oraz możliwość rywalizacji z innymi samotnymi bohaterami. Decyzja o rozpoczęciu gry w tym trybie będzie nieodwracalna aż do końca sezonu. Blizzard zakończy również testy Wieży. Aktywność opuści fazę beta i otrzyma pełnoprawne rankingi wraz z nagrodami. Gracze będą mogli zdobywać specjalne aureole, prestiżowe tytuły oraz sezonowe emblematy za wysokie miejsca w klasyfikacjach. Osobne tablice wyników przygotowano dla zwykłych bohaterów, postaci hardkorowych oraz uczestników Wyzwania Solo. To jednak nie koniec atrakcji. Od 30 czerwca do 7 lipca wszyscy posiadacze Diablo 4, niezależnie od platformy, będą mogli za darmo wypróbować klasę Czarnoksiężnika z dodatku Lord of Hatred. Test pozwoli rozwinąć postać do 25 poziomu, a postępy zostaną zachowane, jeżeli gracz zdecyduje się później na zakup rozszerzenia. To podobna inicjatywa do marcowego testu Paladyna, ale tym razem Blizzard pozwoli sprawdzić klasę opartą między innymi na przyzywaniu demonów. Wraz ze startem sezonu do Diablo 4 trafi także nietypowe wydarzenie związane z Overwatchem. Gracze będą zdobywać walutę Eye of the Overwatch za pokonywanie elitarnych i czempionowych przeciwników, a następnie wymieniać ją na tematyczne elementy kosmetyczne. Część przedmiotów pojawi się również w sklepie gry. W ramach crossovera w świecie Diablo zobaczymy akcenty inspirowane takimi postaciami jak Reinhardt, Genji, Reaper, Mercy, Brigitte, Moira, Roadhog i Kiriko.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.