Diuna 3 wprowadzi ogromne zmiany względem książkowego pierwowzoru. Film będzie znacznie mroczniejszy

Już zakończenie drugiej części zwiastowało duże odstępstwa od Mesjasza Diuny Franka Herberta.

Denis Villeneuve nie zamierza traktować Diuny 3 jak klasycznej trzeciej części filmowej serii. Reżyser potwierdził, że nadchodząca produkcja będzie luźną adaptacją powieści Mesjasz Diuny Franka Herberta, a nie prostą kontynuacją dwóch poprzednich widowisk. To ważne rozróżnienie, gdyż poprzednie odsłony były wspólnie ekranizacją pierwszej książki z cyklu, natomiast nowy film ma wejść w zupełnie inny etap historii Paula Atrydy. Diuna 3 – Denis Villeneuve wprowadził w filmie wiele zmian względem książki Wczoraj zadebiutował pierwszy zwiastun filmu Diuna: Część trzecia, który zasugerował, że historia będzie znacznie mroczniejsza, intensywniejsza i bardziej oparta na napięciu znanym z thrillerów niż poprzednie filmy Villeneuve’a. Reżyser ma już za sobą ogromny sukces, gdyż Diuna 2 zarobiła na świecie 715 milionów dolarów i zdobyło uznanie widzów. Tym razem twórca chce jednak uniknąć powtarzania własnych rozwiązań.

Podczas wydarzenia prasowego poświęconego nowemu zwiastunowi Diuny 3 Villeneuve wyjaśnił, że choć podąża śladem literackiego pierwowzoru, nie czuje się zobowiązany do wiernego odtwarzania książki scena po scenie. Jak podkreślił, najważniejsze było dla niego znalezienie prawdziwego powodu, by ponownie wrócić na Arrakis. Uznałem, że lepiej będzie wrócić na Arrakis nie z nostalgii, lecz z konieczności. Reżyser zaznaczył też, że nie chce, aby nowy film był ograniczany ani przez powieść, ani przez styl dwóch wcześniejszych odsłon. Villeneuve, który przy wszystkich trzech częściach odpowiadał zarówno za reżyserię, jak i scenariusz, od początku buduje własną interpretację świata stworzonego przez Herberta. W poprzednich filmach wyraźnie stawiał na współczesne odczytanie tematów obecnych w książkach z lat 60., co sprawiło, że adaptacje od początku miały charakter autorski. Powiedziałem mojej ekipie: nie chcę, żebyśmy szli po własnych śladach. Chcę zabrać widzów do nowych części Arrakis. To bardziej thriller. To bardziej intensywna historia. I zdecydowanie bardziej emocjonalna.

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Podobnie o filmie wypowiedział się Timothée Chalamet, który ponownie wciela się w Paula Atrydę. Aktor podkreślił, że Diuna: Część trzecia będzie miało własną tożsamość, inną od dwóch wcześniejszych produkcji. To inny film. Dwa pierwsze są w pewnym sensie rodzeństwem. Ten ma własną energię. Pojawia się nowy ton. Fabuła trzeciej części przeniesie widzów o kilka lat do przodu. Paul Atryda stoi już na czele Fremenów i prowadzi galaktyczną świętą wojnę przeciwko szlacheckim rodom imperium. Po tym, jak został uznany za Lisan al-Gaib, mesjańską postać z przepowiedni, staje się coraz bardziej zdystansowany, bezwzględny i odcięty od ludzi, którzy wcześniej byli mu najbliżsi. W obsadzie powracają Timothée Chalamet jako Paul Atryda, Zendaya jako Chani, Rebecca Ferguson jako Lady Jessica, Florence Pugh jako księżniczka Irulana, Javier Bardem jako Stilgar, Anya Taylor-Joy jako Alia Atryda oraz Jason Momoa jako Duncan Idaho. Do obsady dołączył również Robert Pattinson, który wciela się w Scytale’a. Przypomnijmy, że Diuna: Część trzecia zadebiutuje w kinach już 18 grudnia 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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