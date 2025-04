Kultowy film wuxia doczeka się serialowej wersji. Nie będzie to po prostu remake oscarowej produkcji

Jeżeli uwielbiacie film Przyczajony tygrys, ukryty smok, to mamy świetną wiadomość. Amazon pracuje nad serialową adaptacją kultowego filmu wuxia z 2000 roku, opartą na cyklu powieści Crane-Iron Pentalogy autorstwa Wanga Dulu. Projekt realizowany jest przez uznanego scenarzystę i producenta wykonawczego Jasona Ninga, który wcześniej stworzył Lucyfera oraz Braci Sun, a także producenta Rona Moore’a, autora hitów Outlander i For All Mankind we współpracy z Sony Pictures Television.

Powieść zdobyła międzynarodową sławę dzięki oscarowej adaptacji Anga Lee z 2000 roku, która czerpała inspirację z kilku tomów serii Crane-Iron. Film został wyprodukowany przez Sony i stał się ikoną kina azjatyckiego i zachodniego oraz jednym z głównych przedstawicieli kina wuxia.

Projekt serialu powstał kilka lat temu, kiedy Sony na nowo zabezpieczyło prawa do książek w ramach umowy z Vertigo Entertainment. Jason Ning został zaangażowany jako twórca adaptacji, a Ron Moore dołączył do projektu w ubiegłym roku po podpisaniu nowej umowy z Sony. To jeden z dwóch dużych serialowych projektów, nad którymi pracuje Moore z Amazonem i Sony. Drugi to adaptacja gry God of War.