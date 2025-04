Wiemy kto nakręci film Magic: The Gathering. To twórca kina niezależnego

Projekt filmowy to część większego planu Legendary i Hasbro, którzy niedawno ogłosili chęć stworzenia całego uniwersum opartego na Magic: The Gathering – zarówno filmowego, jak i telewizyjnego. Teraz wszystko wskazuje na to, że Matt Johnson ma poprowadzić pierwszy kinowy rozdział tej historii.

Choć Johnson znany jest głównie z kina niezależnego, jego doświadczenie i wyczucie stylu mogą nadać adaptacji świeżości. W BlackBerry pokazał, jak opowiedzieć dynamiczną, nieoczywistą historię opartą na faktach, a inne jego doświadczenia świadczą o jego pomysłowości i oryginalnym podejściu do narracji. Prywatnie Johnson dorastał w latach 90., czyli w złotym okresie dla Magica, więc można liczyć na autentyczne podejście do materiału źródłowego. Na szczegóły przyjdzie jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne – filmowe Magic: The Gathering wreszcie nabiera realnych kształtów.