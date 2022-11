Dlaczego Avatar 2 trwa ponad 3 godziny? James Cameron wyjaśnia długi metraż

Dodatkowo Cameron mógł więcej czasu poświęcić na zbudowaniu relacji między bohaterami, czego brakowało w pierwszym filmie. Avatar: Istota wody ma więcej postaci niż poprzednia część, więc istnieje więcej historii do opowiedzenia w samym filmie.

Celem jest opowiedzenie niezwykle wciągającej historii opartej na emocjach. Powiedziałbym, że w nowym filmie bardziej kładziony jest nacisk na postacie, fabułę, relacje i emocje. Nie poświeciliśmy tak dużo czasu na relacje i emocje w pierwszym filmie, jak w drugim. Dlatego jest to dłuższy film, bo jest więcej postaci do przedstawienia i więcej historii do opowiedzenia.