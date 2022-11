Co jeśli Avatar 2 będzie finansową wtopą? James Cameron ma już gotowy plan

Scenariusze do wszystkich pięciu zaplanowanych odsłon Avatara są już gotowe. Czwarta część jest już kręcona, ale prace nad filmem mogą zostać nagle przerwane po premierze Avatara: Istoty wody, jeżeli produkcja nie spełni wysokich oczekiwań w światowym box office. Nie wiadomo, na jakie zyski liczą włodarze Disneya, ale jeżeli Avatar 2 będzie rozczarowaniem, to czwarta i piąta część nigdy nie zostaną dokończone.

Rynek może nam powiedzieć w ciągu trzech miesięcy, że to koniec, albo częściowy koniec. Dokończmy historię w trzecim filmie i nie ciągniemy tego w nieskończoność, jeśli to po prostu nie jest opłacalne… Żyjemy teraz w innym świecie niż wtedy, gdy pisałem scenariusze do tych filmów. Pandemia i streaming zmieniły układ sił. Albo będzie odwrotnie i może przypomnimy ludziom, o co chodzi w chodzeniu do kina. Ten film zdecydowanie to robi. Pytanie brzmi: ilu ludzi to w ogóle nie obchodzi?