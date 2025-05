Dlaczego AC Shadows nie osiągnęło sukcesu w Japonii, a Ghost of Tsushima już tak? Były prezes PlayStation wyjaśnia

Yoshida przyznał, że deweloperzy z Sucker Punch odwiedzili wyspę Tsushima, by zgłębić lokalną historię i atmosferę. Ten autentyzm, zdaniem Yoshidy, przełożył się na wyjątkowe doznania w grze, m.in. dzięki takim detalom jak system wiatru kierujący graczem. Sukces był tak duży, że gra wpłynęła nawet na wzrost turystyki na wyspie.

W przypadku Ghost of Tsushima studio Sucker Punch ściśle współpracowało z japońskim producentem z SIE oraz z zespołem Japan Studio. Było to ogromnym wsparciem, ponieważ deweloperzy mogli pokazywać im swoje pomysły, a japońscy współpracownicy informowali ich, czy są one zgodne z duchem Japonii i odpowiednie. Zespoły odwiedziły także wyspę Tsushima i włożyły wiele wysiłku w to, by zagłębić się w jej historię i tradycje. Udało im się uchwycić unikalną atmosferę wyspy, co czuć w grze – na przykład w systemie wiatru – i myślę, że właśnie dlatego odniosła ona taki sukces. Gra przyczyniła się nawet do wzrostu turystyki na wyspie Tsushima, co mówi samo za siebie.