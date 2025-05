Assassin’s Creed: Shadows z aktualizacją 1.0.4. Nowa zawartość fabularna i ponad 50 poprawek

Assassin’s Creed: Shadows doczekało się kolejnej łatki. Patch 1.0.4 jest już dostępny na Steamie i Ubisoft Connect, a jego rozmiar wynosi 8,5 GB. Nowa wersja gry dodaje darmowy fragment historii, zmienia sposób funkcjonowania niektórych lokacji i eliminuje dziesiątki błędów technicznych.

Assassin’s Creed: Shadows - zmiany w updacie 1.0.4

W ramach aktualizacji do Assassin’s Creed: Shadows trafiła bezpłatna zawartość fabularna, dostępna zarówno dla Yasuke, jak i Naoe. Gracze mogą spotkać Luisa Froisa w misji jezuickiej, by pomóc starej znajomej i poznać historię jezuitów w Japonii. Nowy wątek rozpoczyna się po ukończeniu zadania „The Path He Walks” i prowadzi przez Azuchi.