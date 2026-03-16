Wiedźmin 3 odzyskał element z pokazu gry z E3 2014 roku. Nowy projekt zmienia zachowanie przeciwników

Wiedźmin 3 – dynamiczny ragdoll znany z prezentacji z E3 2014 został odtworzony za pomocą modyfikacji
Za projekt odpowiada moder znany jako Kingslayer997. Jego modyfikacja Dynamic Ragdolls wprowadza zmiany w fizyce ciał przeciwników, dzięki czemu walki mają sprawiać wrażenie bardziej naturalnych i cięższych.
Celem moda jest poprawienie sposobu, w jaki przeciwnicy reagują na ciosy oraz upadają po śmierci. W podstawowej wersji gry animacje ragdoll bywają sztywne, a ciała pokonanych potworów potrafią zachowywać się nienaturalnie. Zdarza się, że przeciwnicy po śmierci przesuwają się po ziemi lub sprawiają wrażenie jakby unosili się nad powierzchnią.
Dynamic Ragdolls modyfikuje parametry fizyki tak, aby reakcje postaci były cięższe i bardziej wiarygodne. Ciała przeciwników mają w większym stopniu reagować na impet ataków, siłę uderzeń oraz elementy otoczenia. W efekcie starcia powinny wyglądać bardziej dynamicznie i bliżej tego, co gracze mogli zobaczyć w materiałach promocyjnych sprzed premiery gry.
Pierwsza wersja moda skupia się na dwóch typach przeciwników. Zmodyfikowaną fizykę otrzymały topielce oraz ghule. Autor zapowiada jednak dalszy rozwój projektu, który w przyszłości ma objąć kolejne potwory i przeciwników pojawiających się w świecie gry.
Warto pamiętać, że jest to wczesna wersja testowa. Oznacza to, że podczas rozgrywki mogą pojawić się błędy, nietypowe reakcje fizyki lub inne nieprzewidziane sytuacje. Moder planuje jednak dalsze poprawki i rozwijanie projektu wraz z kolejnymi aktualizacjami.
Jeżeli jesteście zainteresowani sprawdzeniem modyfikacji, to pobierzecie jej z tej strony. Tam też znajdziecie wszystkie potrzebne informacje o projekcie do Wiedźmina 3.
