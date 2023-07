Divinity: Original Sin 3 na pewno powstanie. Larian nie porzuci swojego świata

[Divinity: Original Sin] to nasze własne uniwersum, więc na pewno kiedyś do niego wrócimy. Przyjdzie taki moment. Najpierw dokończymy [Baldur's Gate 3], a później zrobimy sobie przerwę, ponieważ będziemy musieli naładować swoją kreatywność. Obecnie 400 programistów wkłada w to całe swoje serca i dusze. W tej grze znajdziecie najlepsze, co mają do zaoferowania. Mogę Wam powiedzieć, że to nie lada wyczyn – informuje Vincke.