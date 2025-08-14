Zaloguj się lub Zarejestruj

Jurassic Park: Survival na ujęciach z rozgrywki. Właśnie tak powstaje nowa gra

Mikołaj Ciesielski
2025/08/14 16:55
Saber Interactive zaprasza za kulisy nadchodzącej produkcji skierowanej do fanów Parku Jurajskiego.

Jurassic Park: Survival zostało zapowiedziane w trakcie The Game Awards 2023. Od tamtej pory o wspomnianym tytule było dość, ale Saber Interactive w końcu postanowiło przerwać milczenie. W sieci pojawił się bowiem nowy materiał promocyjny poświęcony nadchodzącej przygodowej grze akcji skierowanej do miłośników Parku Jurajskiego.

Jurassic Park: Survival
Jurassic Park: Survival

Twórcy Jurassic Park: Survival zabierają graczy za kulisy powstawania produkcji

Wspomniany materiał pozwala zajrzeć za kulisy prac nad Jurassic Park: Survival. Deweloperzy doskonale zdają sobie sprawę, że „gwiazdami serii” są dinozaury, dlatego też zespół wkłada mnóstwo wysiłku, by wyglądały one jak najlepiej. W najnowszym wideo promocyjnym nie zabrakło też miejsca na kilka ujęć z rozgrywki, ale zaznaczono, że pochodzą one z wersji pre-alpha.

Zgodnie z zapowiedziami akcja Jurassic Park: Survival będzie rozgrywać się dzień po wydarzeniach przedstawionych w filmie Park Jurajski z 1993 roku. W trakcie rozgrywki gracze wcielą się w Mayę, która została zatrudniona przez Henry’ego Wu. Możemy się więc spodziewać, że w produkcji Saber Interactive nie zabraknie wzmianek o wspomnianej postaci, której raczej nie trzeba przedstawiać fanom serii.

Przeżyj ekscytującą akcję z perspektywy pierwszej osoby, jako naukowiec InGen, dr. Maya Joshi, której nie udało się ewakuować, w tej jednoosobowej przygodowej grze akcji i odkryj nieopowiedzianą do tej pory historię. Przez poruszające spotkania doświadczaj cudów oraz niebezpieczeństw związanych z dinozaurami. Każdy z nich posiada własne, odrębne i adaptacyjne zachowania, ożywione wizją Johna Hammonda – czytamy w opisie na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Jurassic Park: Survival powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety dokładna data premiery nowej produkcji skierowanej do miłośników Parku Jurajskiego wciąż nie jest znana.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/08/jurassic-park-survival-behind-the-scenes-featurette

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

