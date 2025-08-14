Jurassic Park: Survival na ujęciach z rozgrywki. Właśnie tak powstaje nowa gra

Jurassic Park: Survival zostało zapowiedziane w trakcie The Game Awards 2023. Od tamtej pory o wspomnianym tytule było dość, ale Saber Interactive w końcu postanowiło przerwać milczenie. W sieci pojawił się bowiem nowy materiał promocyjny poświęcony nadchodzącej przygodowej grze akcji skierowanej do miłośników Parku Jurajskiego.

Twórcy Jurassic Park: Survival zabierają graczy za kulisy powstawania produkcji

Wspomniany materiał pozwala zajrzeć za kulisy prac nad Jurassic Park: Survival. Deweloperzy doskonale zdają sobie sprawę, że „gwiazdami serii” są dinozaury, dlatego też zespół wkłada mnóstwo wysiłku, by wyglądały one jak najlepiej. W najnowszym wideo promocyjnym nie zabrakło też miejsca na kilka ujęć z rozgrywki, ale zaznaczono, że pochodzą one z wersji pre-alpha.