Zaloguj się lub Zarejestruj

Dwie klasyczne gry fantasy otrzymały remastery. Premierowa promocja na oba tytuły

Radosław Krajewski
2025/08/13 20:00
0
0

Gry z uniwersum Dungeons & Dragons można kupić taniej.

Wczoraj na Steam zadebiutowały remastery dwóch klasycznych gier ze świata Dungeons & Dragons. Mowa o strategii z elementami RPG, Dungeons & Dragons: Dragonshard, a także RPG akcji, czyli Forgotten Realms: Demon Stone. Obie produkcje otrzymały odświeżone wersje, aby gracze ponownie lub po raz pierwszy mogli poznać te historii z lepszą grafiką. Wydawcą gier jest SNEG i firma rozpoczęła premierową promocję, dzięki której klasyki fantasy możecie nabyć z 10% zniżką.

Forgotten Realms: Demon Stone
Forgotten Realms: Demon Stone

Dungeons & Dragons: Dragonshard i Forgotten Realms: Demon Stone w premierowej promocji

Dragonshard to strategia czasu rzeczywistego osadzona w mistycznym świecie Eberron, uznanej krainie Dungeons & Dragons. W tej w pełni wyobrażonej scenerii kryje się pomysłowe połączenie gatunków – dynamiczna rozgrywka RTS przeplata się z ryzykiem i nagrodami rodem z ekscytującego, RPG-owego podziemia.

Podczas gdy gracze dowodzą wojskami na powierzchni, jednocześnie wysyłają mniejsze, prowadzone przez bohaterów oddziały w głąb ziemi, do świata wzorowanego na RPG, pełnego bestii, bitew i skarbów. Doświadczenie i przedmioty zdobyte w podziemiach przekładają się na potężne umiejętności i zdolności wykorzystywane na powierzchni.

Korzystając z magii, uzbrojenia i umiejętnych manewrów, gracze dowodzą armiami różnych ras, aby przejąć, chronić lub zniszczyć potężne Serce Siberys. Zdobycie tego wszechmocnego artefaktu uwolni jego pełną moc – dobrą lub złą – na cały świat.

Trzech zbuntowanych wojowników, każdy o unikalnych zdolnościach bojowych, połączonych tajemniczą, niewytłumaczalną siłą…

Wejdź do mitycznej krainy Faerûn, gdzie magia, proroctwa i tajemnice otaczają wielkich bohaterów i groźne zło.

W tym pełnym podziwu świecie Dungeons & Dragons rozpoczyna się epicka saga. Pokieruj drużyną trzech postaci – wojownika, czarodzieja i łotrzyka – w wyprawie mającej naprawić wyrządzone zło i ukształtować przyszłość. Przełączaj się między bohaterami w locie, aby wykorzystać specjalizowane style walki każdego z nich (atak dystansowy, walka wręcz i skradanie się) oraz w pełni wykorzystać ich atrybuty. Odpowiednie posunięcia pozwolą stworzyć zgrane, wszechstronne trio bojowe.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
Steam
RPG
promocja
strategia
oferta
RTS
action-RPG
cyfrowa dystrybucja
fantasy
promocje
Dungeons & Dragons
okazja
sklep Steam
RPG akcji
SNEG
strategia czasu rzeczywistego
Forgotten Realms: Demon Stone
Dungeons & Dragons: Dragonshard
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112