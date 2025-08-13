Dwie klasyczne gry fantasy otrzymały remastery. Premierowa promocja na oba tytuły

Wczoraj na Steam zadebiutowały remastery dwóch klasycznych gier ze świata Dungeons & Dragons. Mowa o strategii z elementami RPG, Dungeons & Dragons: Dragonshard, a także RPG akcji, czyli Forgotten Realms: Demon Stone. Obie produkcje otrzymały odświeżone wersje, aby gracze ponownie lub po raz pierwszy mogli poznać te historii z lepszą grafiką. Wydawcą gier jest SNEG i firma rozpoczęła premierową promocję, dzięki której klasyki fantasy możecie nabyć z 10% zniżką.

Dragonshard to strategia czasu rzeczywistego osadzona w mistycznym świecie Eberron, uznanej krainie Dungeons & Dragons. W tej w pełni wyobrażonej scenerii kryje się pomysłowe połączenie gatunków – dynamiczna rozgrywka RTS przeplata się z ryzykiem i nagrodami rodem z ekscytującego, RPG-owego podziemia.

Podczas gdy gracze dowodzą wojskami na powierzchni, jednocześnie wysyłają mniejsze, prowadzone przez bohaterów oddziały w głąb ziemi, do świata wzorowanego na RPG, pełnego bestii, bitew i skarbów. Doświadczenie i przedmioty zdobyte w podziemiach przekładają się na potężne umiejętności i zdolności wykorzystywane na powierzchni.

Korzystając z magii, uzbrojenia i umiejętnych manewrów, gracze dowodzą armiami różnych ras, aby przejąć, chronić lub zniszczyć potężne Serce Siberys. Zdobycie tego wszechmocnego artefaktu uwolni jego pełną moc – dobrą lub złą – na cały świat.