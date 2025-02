Diuna 4 już znajduje się w przygotowaniu. Wybrano nawet reżysera

To właśnie ten twórca ma zastąpić Denisa Villeneuve’a.

Chociaż Denis Villeneuve miał zrobić sobie przerwę od nakręcenia trzeciej części Diuny, to jego plany uległy zmianie i filmowiec podjął się zadania, aby już w tym roku rozpocząć zdjęcia do produkcji. Te mają ruszyć w czerwcu, a więc trzy miesiące wcześniej niż podawano. Najwyraźniej Legendary Pictures i Warner Bros. zależy, aby film szybko powstał i mogli tworzyć dalej swój świat już bez udziału Villeneuve’a. Reżyser zapowiedział, że Mesjasz Diuny będzie jego ostatnim filmem z cyklu, ale nie miało to oznaczać końca franczyzy i wytwórnia chce kontynuować serię nawet bez swojego sternika. Prace nad czwartą częścią już trwają i Warner Bros. wybrało już nawet reżysera dla tego projektu.

Gareth Edwards reżyserem Diuny 4?

Scooper Daniel Richtman poinformował, że studio negocjuje nakręcenie Diuny 4 przez Garetha Edwardsa. Jeszcze żadne umowy nie zostały podpisane, ale to właśnie ten reżyser jest najbliższy stworzenia nowej części rodu Atrydów.

