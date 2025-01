Denis Villeneuve kończy swoją przygodę z Diuną na trzeciej części

Produkcja Mesjasza Diuny ruszy jeszcze w tym roku, być może będzie to sierpień lub wrzesień. Wiadomo jednak, że Warner Bros. już teraz planuje kolejne filmy, ale Villeneuve nie zamierza być ich częścią. Studio rozważa kontynuację serii z nowym reżyserem, co może otworzyć drogę do adaptacji kolejnych tomów.

Po zakończeniu pracy nad Diuną Villeneuve skupi się na innych projektach, takich jak Kleopatra. Wygląda na to, że uniwersum Arrakis znalazło swoje zakończenie w jego twórczej wizji, a dalsze losy serii pozostają w rękach Warner Bros. Przypomnijmy, że uniwersum żyje także w serialu Diuna: Proroctwo.