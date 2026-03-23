Diuna 3 naprawi kontrowersyjną zmianę z drugiej części. Reżyser wpadł w pułapkę własnych zmian

Mógł bardziej trzymać się książek, to problemu by nie było. Nie ma jednak wątpliwości, że ten wątek powróci w trzeciej odsłonie Diuny.

Finał filmu Diuna: Część druga wywołał sporo dyskusji wśród fanów prozy Franka Herberta. Denis Villeneuve podjął odważną decyzję fabularną, która znacząco odbiega od książkowego pierwowzoru. Teraz jednak, przy okazji nadchodzącej Diun: Części trzeciej, reżyser musi zmierzyć się z konsekwencjami własnych zmian i przekuć je w spójną kontynuację historii. Diuna: Część trzecia – film musi odpowiedzieć na pytania po kontrowersyjnym zakończeniu drugiej części Niedawno do sieci trafił pierwszy zwiastun Diuny 3, który zgodnie z książkowym pierwowzorem, pokazuje kolejne losy Paula i Chani, granych przez Timothée Chalameta i Zendayę. Ród Atrydów się powiększy i wiele wskazuje na to, że reżyser sięgnie również po wybrane wątki z Dzieci Diuny, którą to ekranizację otrzymaliśmy już 23 lata temu.

Największą różnicą w Diunie 2 względem książki było zakończenie relacji Paula i Chani. W filmie bohaterka odchodzi, gdy Paul decyduje się na polityczne małżeństwo z księżniczką Irulan. W literackim oryginale taki rozwój wydarzeń nie miał miejsca, co oznacza, że filmowa wersja wprowadza poważne przesunięcie w emocjonalnym rdzeniu opowieści. To nie jest drobna zmiana, lecz modyfikacja, która wpływa na całą dynamikę przyszłych wydarzeń. Trzecia część serii bazuje na powieści Mesjasz Diuny, której akcja rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z poprzedniej części. Paul jest już imperatorem, a jego rządy prowadzą do galaktycznego konfliktu religijnego. W tym świecie Chani nadal odgrywa kluczową rolę, gdyż pozostaje u jego boku i wspólnie wychowują dzieci. W filmowej wersji pojawia się jednak problem, ponieważ ostatni raz widzieliśmy ją odchodzącą w gniewie i sprzeciwie wobec decyzji Paula, mimo to zwiastun sugeruje, że doszło do kolejnego pojednania bohaterów, czego owocem będą dzieci. Najprostsze rozwiązanie wydaje się oczywiste. Twórcy mogliby rozpocząć nowy film od momentu, w którym Paul i Chani są już ponownie razem, tłumacząc wszystko upływem czasu. Takie podejście byłoby jednak fabularnie rozczarowujące. Oznaczałoby, że jedna z najmocniejszych scen drugiej części została rozwiązana poza kadrem, bez odpowiedniego ciężaru dramatycznego dla całej trylogii. Znacznie ciekawszym kierunkiem jest wykorzystanie tej zmiany jako fundamentu pod dalszą historię. W filmach Villeneuve’a Chani nie jest jedynie partnerką Paula, lecz postacią, która aktywnie kwestionuje jego decyzje i rolę mesjasza. To rozwinięcie jej charakteru działa na korzyść opowieści, ale wymaga również konsekwencji. Jej powrót nie może być prosty ani pozbawiony konfliktu. Wiele wskazuje na to, że Diuna: Część trzecia pójdzie właśnie w tym kierunku. Sam Villeneuve zapowiadał, że nowy film będzie bardziej napięty i bliższy thrillerowi politycznemu. Taki ton idealnie współgra z materiałem źródłowym, który skupia się na intrygach, zdradach i psychologicznych kosztach władzy.

W tym kontekście relacja Paula i Chani może zostać przedstawiona jako pełna napięcia i kompromisów. Ich ponowne spotkanie nie musi oznaczać powrotu do dawnej harmonii. Wręcz przeciwnie, może być wynikiem trudnych decyzji i dramatycznych wydarzeń. Jedna z teorii zakłada nawet, że już w drugiej części bohaterka była w ciąży, co mogłoby stanowić kluczowy element ich ponownego zbliżenia. Takie podejście pozwoliłoby zachować ciągłość emocjonalną i jednocześnie pogłębić dramat postaci. Zamiast prostego pogodzenia otrzymalibyśmy relację zbudowaną na napięciu, lojalności i świadomości konsekwencji. To szczególnie istotne, ponieważ historia Paula nie jest opowieścią o triumfie, lecz o ciężarze własnego mitu i decyzji. Ostatecznie Diuna 3 nie musi całkowicie zmieniać wprowadzonych wcześniej zmian. Wystarczy, że nada im odpowiedni sens i wagę. Publiczność zaakceptowała już wizję Chani jako niezależnej bohaterki, która nie podąża ślepo za Paulem. Teraz kluczowe będzie pokazanie, dlaczego mimo wszystko ich drogi ponownie się przecinają. Reżyserem i scenarzystą filmu ponownie jest Denis Villeneuve. Oprócz Chalameta i Zendayi w obsadzie powracają także: Rebecca Ferguson jako Lady Jessica oraz Florence Pugh w roli księżniczki Irulan. Ponownie zobaczymy również Jasona Momoę jako Duncana Idaho i Josha Brolina jako Gurneya Hallecka. Do obsady dołączą także nowe nazwiska. Robert Pattinson wcieli się w antagonistę o imieniu Scytale. W filmie pojawią się również Nakoa Wolf-Momoa jako Leto II Atryda oraz Ida Brooke jako Ghanima Atryda. Przypomnijmy, że premierę filmu Diuna: Część trzecia zaplanowano na 18 grudnia bieżącego roku.

