Zaloguj się lub Zarejestruj

Diuna 3 nadchodzi, ale już 23 lata temu zapomniana produkcja science fiction przedstawiła tę historię

Radosław Krajewski
2026/03/22 12:00
0
0

To nie pierwszy raz, kiedy wątki z Mesjasza Diuny oraz Dzieci Diuny zostaną zekranizowane.

Dwadzieścia trzy lata temu stacja SyFy pokazała produkcję, której historia teraz wraca w Diuna: Część trzecia. Film Denisa Villeneuve’a otrzymał niedawno pierwszy zwiastun, który przypomina o zapomnianym miniserialu Dzieci Diuny.

Minęły 23 lata od premiery serialu Dzieci Diuny

Produkcja z 2003 roku adaptowała wydarzenia znane z powieści Mesjasz Diuny oraz Dzieci Diuny, skupiając się na losach rodu Atrydów po objęciu władzy przez Paula. Historia pokazuje galaktykę pogrążoną w religijnym konflikcie, politycznych intrygach i walce o władzę, a także konsekwencje decyzji, które miały zapewnić przetrwanie dynastii za wszelką cenę.

Twórcy nie unikali trudniejszych wątków obecnych w książkach. Na ekranie pojawiły się motywy proroczych wizji, dziedziczonej świadomości przodków oraz stopniowego zatracania człowieczeństwa. Szczególnie wyraźnie widać to w historii Leto II, który wchodzi na drogę prowadzącą do radykalnej przemiany, łącząc się z pustynnymi stworzeniami Arrakis, by zdobyć niemal boskie zdolności.

GramTV przedstawia:

Miniserial był kontynuacją wcześniejszej adaptacji Diuny z 2000 roku, również przygotowanej dla SyFy. Obie produkcje zdobyły uznanie widzów oraz branży, czego dowodem są nagrody Emmy Awards, w tym statuetka za efekty specjalne dla Dzieci Diuny.

W obsadzie znalazły się rozpoznawalne nazwiska. W rolę Paula Atrydy wcielił się Alec Newman, natomiast młodego Leto II zagrał James McAvoy, dla którego była to jedna z pierwszych dużych ról. Na ekranie pojawili się również Susan Sarandon oraz Alice Krige.

Dziś, gdy Diuna ponownie święci triumfy i przygotowuje grunt pod kolejne widowisko kinowe planowane na końcówkę 2026 rok, produkcja SyFy zyskuje drugie życie. Okazuje się, że historia, która kiedyś była traktowana jako ambitna, ale niszowa adaptacja, dziś idealnie trafia w gusta współczesnej publiczności, którzy pragną więcej historii w tym świecie.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/23-years-ago-today-syfy-adapted-the-same-story-as-2026s-most-exciting-sci-fi-masterpiece-it-still-holds-up/

Tagi:

Popkultura
serial
science fiction
ekranizacja
Syfy
Diuna
sci-fi
Frank Herbert
Diuna 3
Diuna: Część trzecia
Dzieci Diuny
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112