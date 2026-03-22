Diuna 3 nadchodzi, ale już 23 lata temu zapomniana produkcja science fiction przedstawiła tę historię

To nie pierwszy raz, kiedy wątki z Mesjasza Diuny oraz Dzieci Diuny zostaną zekranizowane.

Produkcja z 2003 roku adaptowała wydarzenia znane z powieści Mesjasz Diuny oraz Dzieci Diuny, skupiając się na losach rodu Atrydów po objęciu władzy przez Paula. Historia pokazuje galaktykę pogrążoną w religijnym konflikcie, politycznych intrygach i walce o władzę, a także konsekwencje decyzji, które miały zapewnić przetrwanie dynastii za wszelką cenę.

Dwadzieścia trzy lata temu stacja SyFy pokazała produkcję, której historia teraz wraca w Diuna: Część trzecia. Film Denisa Villeneuve’a otrzymał niedawno pierwszy zwiastun, który przypomina o zapomnianym miniserialu Dzieci Diuny.

Twórcy nie unikali trudniejszych wątków obecnych w książkach. Na ekranie pojawiły się motywy proroczych wizji, dziedziczonej świadomości przodków oraz stopniowego zatracania człowieczeństwa. Szczególnie wyraźnie widać to w historii Leto II, który wchodzi na drogę prowadzącą do radykalnej przemiany, łącząc się z pustynnymi stworzeniami Arrakis, by zdobyć niemal boskie zdolności.

Miniserial był kontynuacją wcześniejszej adaptacji Diuny z 2000 roku, również przygotowanej dla SyFy. Obie produkcje zdobyły uznanie widzów oraz branży, czego dowodem są nagrody Emmy Awards, w tym statuetka za efekty specjalne dla Dzieci Diuny.

W obsadzie znalazły się rozpoznawalne nazwiska. W rolę Paula Atrydy wcielił się Alec Newman, natomiast młodego Leto II zagrał James McAvoy, dla którego była to jedna z pierwszych dużych ról. Na ekranie pojawili się również Susan Sarandon oraz Alice Krige.

Dziś, gdy Diuna ponownie święci triumfy i przygotowuje grunt pod kolejne widowisko kinowe planowane na końcówkę 2026 rok, produkcja SyFy zyskuje drugie życie. Okazuje się, że historia, która kiedyś była traktowana jako ambitna, ale niszowa adaptacja, dziś idealnie trafia w gusta współczesnej publiczności, którzy pragną więcej historii w tym świecie.