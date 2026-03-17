Diuna 3 w pierwszym zwiastunie. Finał trylogii science fiction wygląda fenomenalnie

Radosław Krajewski
2026/03/17 17:22
Zbliża się wielkie zwieńczenie historii Paula Atrydy.

Nadszedł ten dzień, w którym fani Diuny mogą świętować. Chociaż do premiery trzeciej części pozostało jeszcze sporo czasu, to Warner Bros. już rozpoczął kampanię promocyjną wokół swojego najbardziej oczekiwanego tytułu bieżącego roku. Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Diuna: Część trzecia. Jeszcze wczoraj Timothée Chalamet, który wciela się w Paula Atrydę, zaprezentował pierwszy plakat nadchodzącej produkcji, a teraz otrzymaliśmy oficjalny trailer, który pokazuje wielkie zwieńczenie historii bohatera na pustynnej planecie Arrakis. Produkcja zachowa monumentalną oprawę wizualną znaną z dwóch poprzednich części. Materiał ujawnia również kilka fabularnych szczegółów, a także pokazuje nowych bohaterów, w tym dzieci Paula i Chani, jak również nowego antagonistę znanego jako Scytale. Zwiastun Diuny 3 zobaczycie poniżej.

Diuna: Część trzecia
Diuna: Część trzecia

Diuna: Część trzecia – pierwszy zwiastun oczekiwanego zwieńczenia wielkiej trylogii science fiction

Historia Paula Atrydy w poprzednim filmie zakończyła się w dramatycznym momencie. Jako imperator znanego wszechświata posiada władzę większą, niż kiedykolwiek powinien mieć jeden człowiek. Czczony przez fanatycznych Fremenów jako religijny symbol, musi zmierzyć się z wrogością Wielkich Rodów, które odsunął od władzy, oraz ze spiskiem rodzącym się w jego najbliższym otoczeniu. Gdy ród Atrydów zaczyna chwiać się pod wpływem intryg wrogów, największe zagrożenie dotyczy Chani i nienarodzonego dziedzica dynastii.

Reżyserem i scenarzystą filmu ponownie jest Denis Villeneuve. Film będzie adaptacją powieści Mesjasz Diuny autorstwa Frank Herbert z 1969 roku. Za muzykę ponownie odpowiada Hans Zimmer.

Oprócz Chalameta w obsadzie powracają także: Zendaya jako Chani, Rebecca Ferguson jako Lady Jessica oraz Florence Pugh w roli księżniczki Irulan. Ponownie zobaczymy również Jasona Momoę jako Duncana Idaho i Josha Brolina jako Gurneya Hallecka.

Do obsady dołączą także nowe nazwiska. Robert Pattinson wcieli się w antagonistę o imieniu Scytale. W filmie pojawią się również Nakoa Wolf-Momoa jako Leto II Atryda oraz Ida Brooke jako Ghanima Atryda.

Przypomnijmy, że premierę filmu Diuna: Część trzecia zaplanowano na 18 grudnia bieżącego roku. Tego samego dnia do kin wejdzie Avengers: Doomsday.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

wolff01
Dzisiaj 17:33

Czy oni śpiewają o LSD?




