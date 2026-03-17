Diuna 3 w pierwszym zwiastunie. Finał trylogii science fiction wygląda fenomenalnie

Nadszedł ten dzień, w którym fani Diuny mogą świętować. Chociaż do premiery trzeciej części pozostało jeszcze sporo czasu, to Warner Bros. już rozpoczął kampanię promocyjną wokół swojego najbardziej oczekiwanego tytułu bieżącego roku. Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Diuna: Część trzecia. Jeszcze wczoraj Timothée Chalamet, który wciela się w Paula Atrydę, zaprezentował pierwszy plakat nadchodzącej produkcji, a teraz otrzymaliśmy oficjalny trailer, który pokazuje wielkie zwieńczenie historii bohatera na pustynnej planecie Arrakis. Produkcja zachowa monumentalną oprawę wizualną znaną z dwóch poprzednich części. Materiał ujawnia również kilka fabularnych szczegółów, a także pokazuje nowych bohaterów, w tym dzieci Paula i Chani, jak również nowego antagonistę znanego jako Scytale. Zwiastun Diuny 3 zobaczycie poniżej.

Diuna: Część trzecia – pierwszy zwiastun oczekiwanego zwieńczenia wielkiej trylogii science fiction

Historia Paula Atrydy w poprzednim filmie zakończyła się w dramatycznym momencie. Jako imperator znanego wszechświata posiada władzę większą, niż kiedykolwiek powinien mieć jeden człowiek. Czczony przez fanatycznych Fremenów jako religijny symbol, musi zmierzyć się z wrogością Wielkich Rodów, które odsunął od władzy, oraz ze spiskiem rodzącym się w jego najbliższym otoczeniu. Gdy ród Atrydów zaczyna chwiać się pod wpływem intryg wrogów, największe zagrożenie dotyczy Chani i nienarodzonego dziedzica dynastii.