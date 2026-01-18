Pixar rusza z Iniemamocnymi 3, ale na kinowy debiut trochę poczekamy

Fani od lat wypatrują jakichkolwiek informacji o trzeciej odsłonie Iniemamocnych, a projekt Pixara przez długi czas napotykał na kolejne przeszkody. W 2024 roku potwierdzono w końcu, że Brad Bird nie stanie za kamerą Iniemamocnych 3 – twórca serii był w pełni zaangażowany w realizację swojego autorskiego projektu Ray Gunn, nad którym pracował przez blisko dekadę, co zmusiło studio do zmiany reżysera.

Iniemamocni 3 dopiero w 2028 roku

Ster nad trzecią odsłoną popularnej serii przejął Peter Sohn, znany z Elemental oraz Dobrego dinozaura. To wyraźna zmiana w kreatywnym kierunku cyklu, którym Bird kierował nieprzerwanie przez ponad 20 lat. Jednocześnie Pixar uspokaja fanów: Bird wciąż pozostaje blisko projektu – napisał scenariusz do Iniemamocnych 3 i pełni funkcję współproducenta.