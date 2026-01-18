Zaloguj się lub Zarejestruj

Pixar rusza z Iniemamocnymi 3, ale na kinowy debiut trochę poczekamy

Jakub Piwoński
2026/01/18 12:30
Trzecia odsłona hitu Pixara nadchodzi, ale powoli.

Fani od lat wypatrują jakichkolwiek informacji o trzeciej odsłonie Iniemamocnych, a projekt Pixara przez długi czas napotykał na kolejne przeszkody. W 2024 roku potwierdzono w końcu, że Brad Bird nie stanie za kamerą Iniemamocnych 3 – twórca serii był w pełni zaangażowany w realizację swojego autorskiego projektu Ray Gunn, nad którym pracował przez blisko dekadę, co zmusiło studio do zmiany reżysera.

Iniemamocni
Iniemamocni

Iniemamocni 3 dopiero w 2028 roku

Ster nad trzecią odsłoną popularnej serii przejął Peter Sohn, znany z Elemental oraz Dobrego dinozaura. To wyraźna zmiana w kreatywnym kierunku cyklu, którym Bird kierował nieprzerwanie przez ponad 20 lat. Jednocześnie Pixar uspokaja fanów: Bird wciąż pozostaje blisko projektu – napisał scenariusz do Iniemamocnych 3 i pełni funkcję współproducenta.

Pojawiają się też pierwsze konkretne sygnały dotyczące premiery. Holly Hunter, użyczająca głosu Elastynie, zdradziła w rozmowie z ScreenRant, że nagrania dialogów mają ruszyć w marcu. Biorąc pod uwagę, że w kalendarzu Pixara widnieje wolny slot na lato 2028 roku, to właśnie ten termin jest obecnie najbardziej prawdopodobny dla premiery filmu.

Warto przypomnieć, że dwie pierwsze części Iniemamocnych były zarówno ogromnym sukcesem artystycznym, jak i finansowym, zarabiając łącznie około 1,8 miliarda dolarów na całym świecie. Warto przypomnieć, że niedawno pisaliśmy o tym, że Jack Black bardzo żałuje, iż nie zagrał w Iniemamocnych – mimo że otrzymał taką propozycję przy okazji prac nad pierwszą częścią filmu.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/16/incredibles-3-starts-voice-work-in-march-aiming-for-2028-release

