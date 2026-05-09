DC szykuje film o dwóch kultowych złoczyńcach Batmana. Możliwe, że za kamerą stanie reżyser kojarzony głównie z komediami

Deathstroke i Bane mają dostać własny film w nowym uniwersum DC.

James Gunn i Peter Safran najwyraźniej coraz mocniej rozwijają nowe filmowe uniwersum DC. W tym roku, prócz Supergirl 2, dostaniemy także filmową opowieść o Clayface, jednym z przeciwników Batmana. Okazuje się, że to nie jedyna solowa historia o słynnym złoczyńcy, szykowana przez włodarzy DC. Według informacji serwisu Deadline szykowany jest film, w którym staną obok siebie Deathstroke i Bane. Co ciekawe, jednym z głównych kandydatów do wyreżyserowania filmu jest Greg Mottola — twórca takich produkcji jak Supersamiec i Kraina przygód. komiks Twórca komedii nakręci film, w którym pojawi się Deathstroke i Bane Na ten moment nic nie zostało jeszcze oficjalnie ogłoszone. Projekt nadal znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, a scenariusz nie jest jeszcze gotowy. Wiadomo jednak, że Mottola znajduje się obecnie w gronie faworytów DC Studios, choć pod uwagę brani są również inni reżyserzy.

Pomysł filmu poświęconego Deathstroke’owi i Bane’owi pojawił się po raz pierwszy we wrześniu 2024 roku. Za scenariusz odpowiada Matthew Orton, który wcześniej pracował między innymi przy serialu Moon Knight od Marvela. Wszystko wskazuje na to, że DC chce mocniej postawić na historie skupione wokół antagonistów i bardziej niejednoznacznych bohaterów. Jak wspominaliśmy, w tym roku premierę ma Clayface – w przypadku sukcesu tego filmu, możemy spodziewać się rychłej realizacji kolejnego filmu w tym duchu.

Nazwisko reżysera może budzić wątpliwości wśród fanów. Greg Mottola kojarzony jest przede wszystkim z komediami i kameralnymi filmami obyczajowymi, dlatego jego udział przy brutalnym i mrocznym duecie może wydawać się zaskakujące. Z drugiej strony twórca współpracował już z DC przy serialu Peacemaker, więc James Gunn najwyraźniej ufa jego stylowi pracy. To też może oznaczać, że film może być naznaczony specyficznym humorem znanym z Peacemakera. Dla wielu fanów najciekawszy pozostaje jednak sam powrót Bane’a na duży ekran. Ostatni raz postać pojawiła się w Mroczny rycerz powstaje Christophera Nolana, gdzie wcielił się w nią Tom Hardy. Deathstroke z kolei od lat uchodzi za jednego z najbardziej niewykorzystanych antagonistów DC w kinie aktorskim.

