Disney przestraszył się kontrowersji? Petycja o 2. sezon Akolity coraz popularniejsza

Przed kilkoma dniami poinformowano, że Gwiezdne wojny: Akolita został skasowany po pierwszym sezonie i serial nie wróci z kolejnymi odcinkami. Chociaż showrunnerka Leslye Headland wspominała nawet o trzech sezonach, to historia bliźniaczek Mae i Oshy zakończy się tylko na pierwszym. Disney podjął tę decyzję po kiepskich opiniach widzów i słabej oglądalności, gdyż jeszcze w lutym bieżącego roku firma po cichu dała zielone światło, aby scenarzyści pracowali już nad kolejnymi odcinkami. Disney miał się do tego stopnia wstydzić się Akolity, że chciał, aby wszyscy jak najszybciej zapomnieli o serialu osadzonym w świecie Star Wars. Z oficjalnego sklepu firmy zniknął wszelki ślad po Akolicie, a fani produkcji zaczęli obawiać się, czy serial nie zostanie skasowany z biblioteki Disney+ w najbliższej przyszłości. Nie wiadomo, czy korporacja przestraszyła się kontrowersji, czy też był to zwykły błąd, ale w sklepie Disneya znów pojawiły się oficjalne gadżety z Akolity.

Gwiezdne wojny: Akolita – ubrania z motywem serialu wróciły do sprzedaży w sklepie Disneya

Do sprzedaży powróciły trzy koszulki z grafikami z serialu, a także jedna bluza. To cały merchandising, jaki można kupić z Akolitą w oficjalnym sklepie Disneya. Te same ubrania pojawiły się do kupienia przy okazji premiery serialu.