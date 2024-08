Disney wstydzi się Akolity. Firma usuwa wszelki ślad po serialu, a fani walczą o drugi sezon

To jest największa porażka w historii Gwiezdnych wojen. Niedawno poinformowano, że Akolita został skasowany i drugi sezon nie powstanie. Pomimo tego, że nowe odcinki były już w produkcji i studio dało zielone światło dla kontynuacji, to w ostatniej chwili zmieniono zdanie i bliźniaczki Mae oraz Osha nie będą już miały okazji powrócić. Ale na tym problemy Akolity się nie kończą. Disney najwyraźniej chce, aby widzowie jak najszybciej zapomnieli o tej produkcji ze świata Star Wars i usuwają po niej wszelki ślad.

Gwiezdne wojny: Akolita – Disney usuwa ślady po nieudanym serialu Lucasfilm

Na Reddicie w jednym z wątków zauważono, że w oficjalnym sklepie Disneya nie ma żadnych produktów związanych z Akolitą. Jeszcze do niedawna można było kupić różne gadżety na licencji serialu z Gwiezdnych wojen, ale obecnie nie jest to możliwe. Korporacja zdecydowała się wycofać wszystko, co związane z Akolitą, najwyraźniej wstydząc się tej produkcji.