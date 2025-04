One More Game 2025 – raj dla graczy i nerdów

W miniony weekend, we wrocławskiej hali stulecia odbyła event One More Game 2025, na którym fani planszówek i klimatów fantasy mogli poczuć się jak w domu. Spokojnie, dla miłośników elektronicznej rozrywki też się coś znalazło.

Weekend 5-6 kwietnia był dość chłodny, ale nie wewnątrz hali, w której atmosferę podgrzewał tłum uczestników chcących doświadczyć różnego rodzaju rozrywki. Nie była to jednak impreza dla wszystkich i oferowała w większości sprecyzowane pod konkretną grupę osób atrakcje. Sprawdźcie zatem jak było w tym roku na One More Game i czy ten event był stworzony właśnie dla was! Daj mi planszę, a ja powiem Ci jakim pionkiem jesteś Nie da się tego ukryć, że festiwal One More Game 2025 był ewidentnie skupiony na graczach lubujących się w planszówkach i tematyce fantasy. To właśnie stołów dla tego typu rozgrywki można było zobaczyć najwięcej, podobnie jak stoisk, które tego typu gry oferowały. Naturalnie mnóstwo gier planszowych można było kupić, ale szczególną uwagę przykuwało stanowisko z bogatą wypożyczalnią gier, gdzie bardziej zaawansowani gracze mogli oddać się wspólnej rozgrywce w gronie znajomych, z kolei Ci mniej doświadczeni, którzy chcieli poznać nowe uniwersa lub poszerzyć obecne horyzonty, mogli liczyć na pomoc obsługi, która tłumaczyła zasady gry i pomagała wejść w czasem naprawdę skomplikowany świat. Nie zabrakło tu klasyków i gier przyciągających oczy graczy jak Wiedźmin lub Gwiezdne Wojny: Zewnętrzne Rubieże, ale pojawiło się także kilka świeżych wydań, które dopiero wchodzą na rynek, więc miłośnicy planszówek naprawdę mieli co robić podczas tej imprezy.

Nie myślcie jednak, że zatrważająca ilość planszówek, czy też tłumnie przybywający rodzice z dziećmi, oznaczały w pełni sielankową zabawę. Nic bardziej mylnego. Na graczy czekały także wyzwania i turnieje, co dodawało dreszczyku emocji, kolejnym – jak na moje oko – skomplikowanym rozgrywkom. W trakcie imprezy rozgrywały się zawody na poziomie mistrzostw Wrocławia, Śląska, a nawet eliminacje do mistrzostw Polski. Gier i turniejów przez te dwa dni było naprawdę bardzo dużo, a niektórzy tworzyli sobie własne zawody w gronie znajomych, po prostu dobrze się bawiąc. Wszak o to w tym wszystkim chodzi, prawda? One More Game było w ten weekend planszówkową i karcianą kopalnią, która obejmowała ogromna część hali, również na jej korytarzach i pod tym względem impreza naprawdę stanęła na wysokości zadania. Esport, retro i inne gamingowe dobra Na evencie nie mogło także zabraknąć atrakcji dla graczy lubujących się w grach elektronicznych. Przestrzeń na tego typu zabawę była wyraźnie mniejsza, ale nie oznacza to że zawodziła. Na hali mogliście natrafić na niezły wycinek retro gierek, w którym dało się zagrać na przykład na Famiconie czy innym Atari, więc był to istny wehikuł czasu dla starszych graczy i świetna ciekawostka dla młodego pokolenia. Na fanów wyścigowej adrenaliny czekały dwa symulatory, a obok nich na stoisku Seegame można było zagłębić się w świat streamowania. GRAM naturalnie także przygotował wiele atrakcji, przede wszystkim zapewniając stanowiska gamingowe dla dzieci i bardziej zaawansowanych graczy, wykorzystując do tego mocne komputery Actina. Pociechy mogły pograć w popularnego Robloxa przy ING Banku Śląskim, natomiast żądni wyzwań i nagród przesiadali się obok i rywalizowali w takich grach jak Tekken 8 i Hot Wheels Unleashed 2. Trzeba przyznać, że niektóre walki były tak zacięte, że oglądało się je z wypiekami na twarzy. Nie ma się co dziwić, gdy w grę wchodzą fajne nagrody, a adrenalina skacze w górę, wówczas automatycznie widowisko staje się lepsze. Obok gramowego stanowiska, również trwały rozgrywki, ale tym razem te nastawione na pracę zespołową, więc na ekranach komputerów Actina można było zobaczyć takie tytuły jak Counter-Strike 2, Marvel’s Avengers czy League of Legends i tu również nie brakowało emocji. Choć można było odnieść wrażenie, że stanowisk do grania nie było zbyt wiele, to były one chętnie wykorzystywane i zapewniły uczestnikom sporo niezapomnianych wyzwań. Świat według nerdów i geeków Na hali pojawiła się także scena na której odbyło się kilka ciekawych prelekcji. Próbowano odpowiedzieć na pytanie dlaczego gracze lubią grać w planszówki z kampanią, albo o tym jak zaadaptować do takiej gry planszowej w ciekawy i angażujący sposób dynamiczną produkcję ze świata wirtualnej rozgrywki. Było kilka wartych uwagi tematów, które pozwoliły uczestnikom poznać nieco bliżej ten świat, z kolei dla wytrwałych przygotowano pytania z nagrodami, tak więc warto było słuchać i czerpać wiedzę.

Wspomniałem wcześniej, że One More Game to również dobre miejsce dla nerdów. Przede wszystkim na hali było mnóstwo stoisk z gadżetami, figurkami i generalnie wszystkim co kojarzy się z fantasy i anime. Pokemony, Władca Pierścieni, wystawa modeli Gundam, nawet mała prezentacja klocków LEGO załapała się na tę imprezę. Pod tym kątem można było dostać oczopląsu, naprawdę. Bez limitu wydatków na koncie lub silnej woli, ciężko było wejść w niektóre alejki. Dla mnie największym zaskoczeniem było jednak stanowisko do malowania figurek, w którym pod fachowym okiem mogliśmy zobaczyć jak w praktyce wygląda takie rękodzieło i tu naprawdę trzeba mieć oko, dobrą rękę oraz wyczucie smaku o ile chcemy uzyskać arcydzieło. Całość dopełniali nieocenieni cosplayerzy, którzy przebrani byli za różne postacie z mang i anime, ale przewinął się też gdzieś Robocop czy krwiożercza Bellatrix Lestrange z Harry’ego Pottera. Nic tak jednak nie robiło wrażenia, jak spora przestrzeń poświęcona Gwiezdnym Wojnom, w której mogliśmy zobaczyć kantynę z usmażonym przez Hana Solo, łowcą nagród Greedo, czy też fragment stacji bojowej lub innego krążownika Imperium, a obok niego samego Dartha Vadera i Imperatora. Kostiumy cosplayerów były znakomitej jakości, więc dla fanów gwiezdnej sagi wejście tam z aparatem było prawdziwą gratką. Na uczestników, którzy spędzali tam długie godziny na zabawie, czekały oczywiście Food Trucki, które oferowały sporo całkiem smacznego jedzenia, choć potrafiło ono wymierzyć niezły cios w portfel. Jest to jednak standard na tego typu imprezach, więc nie było to dla mnie żadnym zaskoczeniem. To co, jeszcze jedna gra? One More Game 2025 było istnym rajem dla planszówkowiczów, ale zadbano także o innych odbiorców, co jak najbardziej było dobrym ruchem ze strony organizatorów. Była to impreza o nieco bardziej kameralnym nastroju, choć obszarowo wypełniła całą halę, z kolei uczestników było czasem tak wielu, że ciężko było przedzierać się przez niektóre alejki, więc zainteresowanie było spore. Całość miała w sobie fajną energię, którą tworzyli ludzie i dało się to odczuć niemal na każdym stanowisku. Impreza w moich oczach była udana, choćby dlatego, że pozwalała się zarówno zrelaksować, wypocząć jak i poczuć nutkę rywalizacji oraz emocji – idealny balans. Trudno sobie wyobrazić, żeby to wszystko mogło się udać tak dobrze gdyby nie wsparcie partnerów ING Polska, Intel, Activejet, Actina, Havit, iiyama Polska oraz MSI Gaming. Tak więc, przy wyjściu nasuwało się tylko jedno pytanie – One More Game za rok? Tak.