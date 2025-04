Chaos w oficjalnym zwiastunie. Tom Hardy w nowym akcyjniaku Netflixa

To będzie jedna z najważniejszych premier tej wiosny na platformach streamingowych. Już pod koniec kwietnia zadebiutuje oczekiwany nowy film Garetha Evansa, twórcy dwóch części Raid, Apostoła oraz serilu Gangi Londynu. Chaos to kolejny widowiskowy akcyjniak w jego wykonaniu, w którym główną rolę gra Tom Hardy. Film otrzymał nowy zwiastun, który prezentuje efektowne sceny akcji, w tym strzelanin i pościgów. Dla fanów mocnych wrażeń będzie to idealna propozycja. Trailer Chaosu od Netflixa zobaczycie poniżej.

Walker (Tom Hardy) to doświadczony detektyw, który toruje sobie drogę przez przestępczy półświatek zagrażający pogrążeniem całego miasta. Po nieudanym handlu narkotykami, Walker staje się celem wielu stron – mściwego syndykatu zbrodni, skorumpowanego polityka, a także własnych kolegów z policji. Kiedy próbuje uratować syna tego polityka, z którym ten od dawna nie utrzymuje kontaktu, a którego udział w narkotykowym układzie zaczyna ujawniać głęboko zakorzenioną sieć korupcji i spisków, Walker zostaje zmuszony do konfrontacji z demonami własnej przeszłości – czytamy w oficjalnym opisie.