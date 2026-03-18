Gra za darmo na Steam za wzięcie udziału w badaniach. Wystarczy wypełnić ankietę, aby otrzymać jedną z pięciu oferowanych gier

Do zgarnięcia jest kolejna darmowa gra na Steam.

Jeśli chcecie powiększać swoją bibliotekę na Steam bez wydawania pieniędzy, to pojawiła się ciekawa okazja. Projekt KeyXP rozdaje darmowe klucze do gier w zamian za wypełnienie krótkiej ankiety. Wystarczy kilka minut, aby mieć szansę na zdobycie nowego tytułu na platformie Valve. Darmowa gra na Steam za wypełnienie ankiety Za inicjatywą stoi GameDiscoverCo, firma zajmująca się analizą rynku gier. Celem projektu KeyXP jest lepsze zrozumienie tego, w co grają użytkownicy na komputerach osobistych oraz jak trafiają na nowe produkcje. Dane zbierane są właśnie poprzez ankiety, a nagrodą za udział są klucze do gier na platformie Steam.

W ramach obecnej akcji można otrzymać jeden z kilku tytułów. Wśród dostępnych gier znajdują się Genesis Noir, FRAMED Collection, The Pale Beyond, The Stillness of the Wind oraz No Longer Home. Warto jednak mieć na uwadze, że wybór jest losowy, więc nie mamy wpływu na to, który tytuł trafi na nasze konto.

GramTV przedstawia:

Aby wziąć udział w akcji, konieczne jest posiadanie publicznego profilu na Steam oraz aktywnego konta w Discord. Po zalogowaniu się na stronie projektu przez Discord i połączeniu konta Steam użytkownik zostaje poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety. Organizatorzy podkreślają, że logowanie do Steam służy wyłącznie do odczytu podstawowych informacji publicznych, takich jak nazwa profilu. Podobnie wygląda to w przypadku Discorda. Wymóg podpięcia kont ma przede wszystkim ograniczyć nadużycia oraz działania botów i osób zajmujących się odsprzedażą kluczy. Warto mieć jednak na uwadze, że wciąż strona zbiera pewne dane o użytkownikach, więc warto dokładnie się zastanowić, czy chcecie wziąć udział w ankiecie. Po zakończeniu ankiety darmowy klucz powinien trafić na adres e mail w ciągu jednego do dwóch dni. Link do Discorda znajdziecie na oficjalnej stronie projektu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.