Zwierzogród 2 już na Disney+. Tylko dlaczego w Polsce film ma inny tytuł niż w reszcie świata?

Od niedawna polscy widzowie dzięki abonamentowi w Disney+ mają okazję oglądać Zootopia 2, czyli kontynuację popularnej animacji znanej w naszym kraju jako Zwierzogród 2. Film okazał się globalnym fenomenem i błyskawicznie podbił kina na całym świecie. Produkcja przeszła do historii jako najbardziej dochodowa animacja w dorobku studia Disneya. Sukces przypieczętował także bardzo mocną końcówkę roku w wykonaniu studia, które dzięki temu mogło mówić o jednym z najlepszych okresów w historii swoich animacji.

Zootopia 2 czy Zootropolis 2?

Uważni widzowie mogą jednak dostrzec pewien szczegół podczas seansu w streamingu. Już plansza początkowa ujawnia tytuł, który różni się od tego, jaki widzi większość świata. Oryginalny tytuł filmu brzmi Zootopia 2, jednak w polskiej wersji pojawia się nazwa Zootropolis 2.