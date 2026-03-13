Oscary są nieistotne? Tak twierdzi pewien reżyser

Cześć Pete, lubię Twoje artykuły. Pomyślałem, że może zainteresuje Cię opinia jednego z członków Akademii na temat tegorocznych zasad. Nie widziałem nawet połowy nominowanych filmów i szczerze mówiąc nie mam zamiaru tego zmieniać, bo mój czas jest zbyt cenny, żeby spędzać go na oglądaniu produkcji, na które i tak nigdy bym nie zagłosował (a często nawet nie byłbym w stanie przez nie przebrnąć). Większość filmów, które jednak zobaczyłem, uznałem za przeciętne, a żaden z tytułów, które sam nominowałem, nie trafił do ostatecznej listy. Dlatego, ponieważ nie chcę kłamać, postanowiłem w tym roku w ogóle nie brać udziału w głosowaniu. Tak, chętnie zagłosowałbym na K-Popopowe łowczynie demonów, ale nie kosztem oglądania czterech innych filmów, o których wiem, że nie będą tak dobre.

Szczerze mówiąc Oscary stały się już dość nieistotne. Anora? CODA? Wszystko wszędzie naraz? A teraz porównajcie to z Ojcem chrzestnym, Lawrence’em z Arabii czy Pattonem. Które trzy filmy ludzie będą nadal oglądać za pięć lat? Chodzi o sam film, nie o nagrodę. Zamiast oglądać galę rozdania nagród, pewnie włączę sobie Deszczową piosenkę, Północ – północny zachód albo Poszukiwaczy – PRAWDZIWE najlepsze filmy, które nawet nie były nominowane. Możesz mnie zacytować, ale proszę, nie podawaj mojego nazwiska.