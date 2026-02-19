Disney+ ma wielki hit. Rekordowa oglądalność nowego filmu science fiction

Uniwersum Predatora znów jest na szczycie. Ubiegłoroczny Predator: Strefa zagrożenia, który przed kilkoma dniami trafił do oferty Disney+ w zaledwie pięć dni od premiery na platformie Hulu przyciągnęła niemal 9 milionów widzów na całym świecie. Z kolei na Disney+ i Hulu zanotowała ponad 300 milionów godzin na całym świecie. To wynik, który pozwolił pobić dotychczasowy rekord ustanowiony kilka lat temu przez film Predator: Prey.

Predator: Strefa zagrożenia – rekordowe otwarcie filmu na streamingu

Nowa odsłona serii stawia na świeże otwarcie i historię młodego Predatora, który zostaje odrzucony przez własny klan. Po dramatycznych wydarzeniach w rodzinie bohater wyrusza na obcą planetę, aby zdobyć legendarne trofeum i udowodnić swoją wartość. Produkcja otrzymała kategorię wiekową PG 13 i, jak widać, okazała się strzałem w dziesiątkę. W serwisie Rotten Tomatoes film może pochwalić się 86% pozytywnych recenzji od krytyków oraz aż 95% wśród widzów.