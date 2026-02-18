To jeszcze nie koniec Mission: Impossible? Tom Cruise poprosił oscarową reżyserkę o stworzenie Mission: Impossible 9

Ten projekt ma szansę dojść do skutku?

W sieci pojawiły się zaskakujące doniesienia dotyczące przyszłości jednej z największych serii kina akcji. Według nieoficjalnych informacji Tom Cruise może szykować kolejną odsłonę Mission: Impossible, a za kamerą miałaby stanąć nagradzana reżyserka Chloe Zhao, znana z Nomadland, Eternals i ostatnio Hamneta. Obecnie są to wyłącznie plotki, jednak ich skala sprawiła, że temat szybko rozgrzał fanów cyklu na całym świecie. Mission: Impossible 9 – Tom Cruise chce, aby film napisała i wyreżyserowała Chloe Zhao Źródłem przecieków jest znany z publikowania zakulisowych informacji profil Deuxmoi. Z przekazanych danych wynika, że Cruise miał osobiście zaprosić Zhao do napisania i wyreżyserowania dziewiątej części serii. Podobno powstał już wstępny zarys historii, a prace nad scenariuszem trwają. Byłaby to znacząca zmiana dla marki, ponieważ ostatnie filmy realizował Christopher McQuarrie, wieloletni współpracownik aktora i architekt współczesnego sukcesu Mission: Impossible.

Warto jednak podchodzić do tych doniesień z ostrożnością. Deuxmoi bywa źródłem trafnych przecieków, ale równie często publikuje informacje, które ostatecznie się nie potwierdzają. Ewentualne zatrudnienie Zhao oznaczałoby także interesujący zwrot stylistyczny, ponieważ reżyserka kojarzona jest przede wszystkim z kinem autorskim i dramatem, a nie widowiskowym kinem akcji.

Sama Zhao jest obecnie w trakcie kampanii nagród dla filmu Hamnet, opowiadającego o tragedii w rodzinie Williama Szekspira i próbie poradzenia sobie z ogromną stratą. Produkcja zbiera bardzo dobre opinie, a Jessie Buckley wymieniana jest wśród głównych faworytek do Oscara dla najlepszej aktorki. Jeśli plotki okażą się prawdziwe, projekt Mission: Impossible byłby dla reżyserki kolejnym wejściem w wysokobudżetowe kino po doświadczeniach z Eternals. Tymczasem Tom Cruise przygotowuje się do premiery filmu Digger w reżyserii Alejandro G. Iñárritu, w którym wcieli się w najbogatszego człowieka świata. Produkcja ma mieć bardziej prestiżowy, autorski charakter i może stanowić kolejny etap w karierze aktora, który od lat łączy kino nagradzane z widowiskowym blockbusterem. Ostatnia część cyklu Mission: Impossible zarobiła na świecie około 600 milionów dolarów, jednak bardzo wysoki budżet sprawił, że finansowy wynik filmu uznano za rozczarowujący. Mimo to marka wciąż pozostaje jedną z najcenniejszych w katalogu Paramount Pictures, dlatego całkowite zakończenie serii wydaje się mało prawdopodobne. Mission: Impossible - The Final Reckoning – recenzja filmu. To jeszcze nie koniec?

