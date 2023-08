Disney eksperymentuje ze sztuczną inteligencją, aby obniżyć koszty. To nie jest dobry znak dla strajkujących

Ponadto zespół zadaniowy Disneya zajmujący się sztuczną inteligencją poszukuje różnych start-upów do współpracy. Ta decyzja firmy ma miejsce w trakcie strajków scenarzystów i aktorów, domagających się lepszych zarobków i uregulowań prawnych dla sztucznej inteligencji, aby uniemożliwić jej zastępowanie miejsc pracy. Poprzednie komentarze dyrektora generalnego Boba Igera, że strajkujący członkowie związku nie są „realistami” w kwestii swoich oczekiwań, znajdują poparcie w fakcie powołania nowej grupy zadaniowej.

Na razie wydaje się, że głównym celem Disneya w zakresie sztucznej inteligencji jest wdrożenie technologii w celu poprawy doświadczeń gości w parkach rozrywki. Przypuszczalnie oznacza to tworzenie animatroników, które będą wchodzić w interakcje z klientami i wykorzystywać technologię uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do reagowania i interakcji w czasie rzeczywistym. To akurat jest nieszkodliwe, ale wydaje się mało prawdopodobne, aby firma poprzestała na tym.

Disney wysyła wiadomość do strajkujących – stawia na sztuczną inteligencję

Disney wykorzystuje również sztuczną inteligencję do obniżenia kosztów produkcji telewizyjnych i kinowych. Może to pomóc w rozwiązaniu problemów, takich jak crunch. Technologie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego mogą być niezwykle przydatne do automatyzacji żmudnych i czasochłonnych zadań, pozwalając ludziom skupić się na kreatywnej działalności.