Mała Syrenka zmierza do Disney+. Znamy datę premiery

Disney ujawnił oficjalną datę premiery Małej Syrenki na swojej platformie streamingowej. Film pojawi się na Disney+ już 6 września, czyli za niecały miesiąc. Produkcja zadebiutuje w serwisie po aż 104 dniach od swojej kinowej premiery, która miała miejsce 26 maja. To drugi najdłuższy okres oczekiwania na film Disneya na ich platformie. Dotychczasowym rekordzistą jest Avatar: Istota wody, który pojawił się na Disney+ dopiero po 172 dniach od premiery.

Mała Syrenka już 6 września na Disney+

Mała Syrenka zarobiła w amerykańskich kinach 297,1 mln dolarów, zaś z pozostałych rynków do kasy wpłynęło 267,2 mln dolarów. Daje to łącznie 564,3 mln dolarów globalnych wpływów. To szósty najlepszy wynik dla aktorskiego remake’u klasycznej animacji Disneya.