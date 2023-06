Tajna Inwazja wywołała wściekłość fanów. Marvel wykorzystał AI w serialu

W rozmowie z serwisem Polygon reżyser i producent wykonawczy Ali Selim, przyznał, że czołówka została zaprojektowana przez Methid Studios przy wykorzystaniu AI. Twórca powiedział, że użycie sztucznej inteligencji przy tworzeniu intra współgra z głównym motywem serialu.

Kiedy skontaktowaliśmy się z dostawcami sztucznej inteligencji, wykorzystanie AI było częścią tego – współgrało ze światem zmiennokształtnych Skrulli. Zastanawiasz się kto to jest i kto to zrobił.

Selim przyznał, że tak „naprawdę nie rozumie”, jak działa sztuczna inteligencja, ale jest zafascynowany nową technologią. Reżyser wyznał, że rozmawiali o różnych pomysłach, tematach i słowach, a później wpisywali to wszystko i AI samo generowało pożądany obraz.

Tłumaczenie nie przekonało widzów, którzy krytykują Marvel Studios za skorzystanie ze sztucznej inteligencji. Tym bardziej teraz, gdy scenarzyści strajkują o lepsze warunki pracy, a tworzenie scenariuszy przez sztuczną inteligencję jest jednym z głównych zagrożeń w Hollywood. Fani są rozczarowani decyzją studia i nie popierają korzystania z AI przy tworzeniu jakiegokolwiek serialu. Wybrane komentarze znajdziecie poniżej.

Do diabła, nie ma mowy, aby Marvel nie użył sztucznej inteligencji do stworzenia czołówki do Tajnej Inwazji, to najgorsze intro ze wszystkich seriali w historii