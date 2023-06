Cena akcji Nvidii, wiodącego projektanta chipów SI, wzrosły o prawie 25 procent po tym, jak firma prognozowała ogromny skok przychodów, który według analityków wskazywał na gwałtowny wzrost sprzedaży jej produktów. We wtorek firma była przez krótki czas warta ponad 1 bilion dolarów.

Wszystko to dzieje się trochę na wyrost, ponieważ nikt tak naprawdę nie zgodził się na definicję chipów SI, a obecna technologia jest daleka od bycia czymś więcej niż interfejsem wyszukiwania danych. Nie oznacza to, że technologia zaangażowana obecnie w sztuczną inteligencję jest słaba, a najlepszym przykładem jest nowe GPU Nvidia H100.

Sztuczna inteligencja to nowa gorączka złota

Obecny boom na sztuczną inteligencję następuje po powstaniu usług przetwarzania w chmurze, takich jak te obsługiwane przez Amazon i Microsoft, które zapewniają technologię danych do przeszukiwania przez świeżo stworzone systemy. Oznacza to, że mniejsze firmy i grupy, których nie stać na zbudowanie od podstaw własnych systemów sztucznej inteligencji, mogą korzystać z narzędzi opartych na chmurze, dostosowując je do własnych potrzeb.