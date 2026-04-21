Zaloguj się lub Zarejestruj

Capcom nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w 2026 roku. Kolejny hit na horyzoncie

Mikołaj Ciesielski
2026/04/21 17:10
0
0

Japońska firma zamierza w tym roku wydać jeszcze jedną głośną produkcję.

Wczoraj Capcom pochwalił się bardzo dobrymi wynikami sprzedaży gry Pragmata. Pod koniec lutego japońska firma oddała natomiast w ręce graczy fenomenalne Resident Evil Requiem, a wydane w marcu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection również spotkało się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony użytkowników, jak i recenzentów. Wspomniany wydawca przypomina jednak, że wciąż nie powiedział w 2026 roku ostatniego słowa.

Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Capcom przypomina, że w 2026 roku wyda jeszcze jedną dużą produkcję

Na oficjalnym profilu Capcom USA na portalu społecznościowym X opublikowano wpis, który prezentuje wydane w tym roku przez japońską firmę produkcje. Jednocześnie wspomniany post przypomina, że wydawca wciąż ma w zanadrzu jeszcze jeden głośny tytuł. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w 2026 roku na rynku ma zadebiutować Onimusha: Way of the Sword.

Niestety nowa odsłona zapoczątkowanej w 2001 roku serii nadal nie otrzymała dokładnej daty premiery. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się jednak, że twórcy Onimusha: Way of the Sword „pracują obecnie nad końcowymi etapami produkcji”. Niewykluczone więc, że Capcom nie będzie trzymał fanów zbyt długo w niepewności i wkrótce ujawni, kiedy dokładnie wspomniany tytuł zadebiutuje na rynku.

Rzuć się do krwawej jatki pełnej zaciętych walk na miecze. Odkrywaj tajemnice Kioto – dawnej stolicy Japonii z epoki Edo, miasta spowitego w złowieszczych oparach opary zła. Na każdym etapie spotkasz mroczne tajemnice, nieznane zagrożenia i wrogie intrygi. W tej mrocznej opowieści fantasy musisz walczyć z potworami z zaświatów znanymi jako Genmy. Wejdź na drogę samuraja władającego Rękawicą Oni – tajemniczym artefaktem, który zapewnia moc zabijania Genmów. Wśród brutalnych i krwawych potyczek bohater nieustannie poszukuje głębszego sensu swojej walki. Jaki los go czeka na końcu tej drogi? – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Onimusha: Way of the Sword powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam wspomniana produkcja będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/04/post-pragmata-capcom-starts-hyping-up-onimushas-ps5-revival

Tagi:

News
Capcom
gra akcji
premiera
action-RPG
Pragmata
Onimusha: Way of the Sword
Resident Evil Requiem
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112