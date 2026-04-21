Capcom nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w 2026 roku. Kolejny hit na horyzoncie

Wczoraj Capcom pochwalił się bardzo dobrymi wynikami sprzedaży gry Pragmata. Pod koniec lutego japońska firma oddała natomiast w ręce graczy fenomenalne Resident Evil Requiem, a wydane w marcu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection również spotkało się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony użytkowników, jak i recenzentów. Wspomniany wydawca przypomina jednak, że wciąż nie powiedział w 2026 roku ostatniego słowa.

Capcom przypomina, że w 2026 roku wyda jeszcze jedną dużą produkcję

Na oficjalnym profilu Capcom USA na portalu społecznościowym X opublikowano wpis, który prezentuje wydane w tym roku przez japońską firmę produkcje. Jednocześnie wspomniany post przypomina, że wydawca wciąż ma w zanadrzu jeszcze jeden głośny tytuł. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w 2026 roku na rynku ma zadebiutować Onimusha: Way of the Sword.