Capcom nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w 2026 roku. Kolejny hit na horyzoncie

Capcom przypomina, że w 2026 roku wyda jeszcze jedną dużą produkcję
Na oficjalnym profilu Capcom USA na portalu społecznościowym X opublikowano wpis, który prezentuje wydane w tym roku przez japońską firmę produkcje. Jednocześnie wspomniany post przypomina, że wydawca wciąż ma w zanadrzu jeszcze jeden głośny tytuł. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w 2026 roku na rynku ma zadebiutować Onimusha: Way of the Sword.
Rzuć się do krwawej jatki pełnej zaciętych walk na miecze. Odkrywaj tajemnice Kioto – dawnej stolicy Japonii z epoki Edo, miasta spowitego w złowieszczych oparach opary zła. Na każdym etapie spotkasz mroczne tajemnice, nieznane zagrożenia i wrogie intrygi. W tej mrocznej opowieści fantasy musisz walczyć z potworami z zaświatów znanymi jako Genmy. Wejdź na drogę samuraja władającego Rękawicą Oni – tajemniczym artefaktem, który zapewnia moc zabijania Genmów. Wśród brutalnych i krwawych potyczek bohater nieustannie poszukuje głębszego sensu swojej walki. Jaki los go czeka na końcu tej drogi? – czytamy w opisie gry na Steam.
Na koniec przypomnijmy, że Onimusha: Way of the Sword powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam wspomniana produkcja będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).
