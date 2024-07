Diablo 4 wkrótce z prezentacją nowej klasy z dodatku Vessel of Hatred

Już miesiąc temu zapowiedziano, że wraz z dodatkiem Vessel of Hatred do Diablo 4 zostanie wprowadzona zupełnie nowa klasa postaci . Już niedługo – jak się okazuje – dowiemy się o niej nieco więcej. Blizzard zaprosił bowiem graczy na specjalną transmisję live, na której przedstawiony zostanie Spirytysta.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4: Vessel of Hatred zadebiutuje 8 października 2024 roku. Dodatek będzie dostępny na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat podstawowej wersji gry, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…

Wczytywanie ramki mediów.