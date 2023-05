Wiemy, kiedy ruszy 1. sezon w Diablo 4. Blizzard dzieli się nowymi szczegółami

Blizzard poinformował, że Sezon 1 w Diablo 4 rozpocznie się w połowie lipca 2023 roku, a gracze zainteresowani jego zawartością będą musieli wcześniej ukończyć główną kampanię fabularną . Zapowiedziano również, że sezony będą co trzy miesiące wprowadzać m.in. nowe funkcje rozgrywki, serie zadań (z nowymi postaciami i starymi znajomymi), legendarne przedmioty czy też zmiany balansu klas.

Wraz z każdym sezonem w grze pojawi się także nowy karnet bojowy, w którym użytkownicy będą mogli zdobywać nagrody. Blizzard poinformował, że każdy battle pass będzie oferować 27 darmowych rang oraz 63 rangi premium . Pierwsze z nich zapewnią elementy ozdobne oraz rozżarzony popiół za zabijanie demonów, za który będzie można nabyć „błogosławieństwo sezonowe” zapewniające premie do PD, złota lub oboli.

W Diablo 4 dostępne będą łącznie trzy wersje karnetu bojowego. Oprócz darmowego battle passa gracze będą mogli zdecydować się także na zakup karnetu bojowego premium w cenie 1000 szt. platyny (43 złote) oraz przyspieszonego karnetu bojowego premium oferującego całą zawartość standardowego battle passa premium, a także dodatkowo 20 pominięć poziomów i emotkę Skrzydła Stworzyciela. W tym przypadku cena wynosi 2800 szt. platyny, czyli 113 złotych.

Na oficjalnej stronie opublikowano obszerny wpis, w którym twórcy pochylili się również nad personalizacją postaci za pomocą przedmiotów kosmetycznych dostępnych w sklepie. Na dole wiadomości znajdziecie również zapis transmisji live, na której przedstawiciele Blizzarda omówili wymienione wyżej elementy.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Oficjalna premiera odbędzie się 6 czerwca 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przeprowadzonych jakiś czas temu testów beta: Diablo 4 – już graliśmy. Kolejka do piekła.