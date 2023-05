Diablo 4 z kolejną transmisją live. Blizzard podzieli się nowymi szczegółami

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Diablo 4 przypominający o drugiej otwartej becie. W sieci pojawił się także unboxing edycji kolekcjonerskiej nadchodzącej odsłony serii Diablo. Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji. Jeszcze przed startem wspomnianych testów Blizzard zaprosi bowiem graczy na kolejną transmisję live poświęcona swojej produkcji.

Blizzard zaprasza graczy na kolejną transmisję live poświęconą grze Diablo 4

Wpis opublikowany na oficjalnej stronie gry informuje, że kolejna transmisja live poświęcona Diablo 4 rozpocznie się w najbliższą środę – 10 maja 2023 roku – o 20:00 czasu polskiego. Udział w wydarzeniu wezmą dyrektor generalny Rod Fergusson, zastępca reżysera gry Joseph Piepiora, dyrektor ds. produktu Kegan Clark, a także zastępca dyrektora ds. społeczności Adam Fletcher.



W trakcie nadchodzącej transmisji deweloperzy ze studia Blizzard Entertainment skupią się natomiast na omówieniu sezonów, elementów ozdobnych i opcjonalnego karnetu bojowego Diablo 4. Całość będzie można śledzić na oficjalnych kanałach marki Diabli na platformach Twitch.tv oraz YouTube.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Oficjalna premiera odbędzie się 6 czerwca 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przeprowadzonych jakiś czas temu testów beta: Diablo 4 – już graliśmy. Kolejka do piekła.

