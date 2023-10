Diablo 4 zadebiutuje wkrótce na Steam. Blizzard ujawnił konkretną datę premiery

Blizzard podkreśla, że termin debiutu Diablo 4 na Steam nie jest przypadkowy. 17 października ruszy bowiem również Sezon Krwi, czyli 2. sezon w najnowszej odsłonie serii Diablo. W grze pojawi się wówczas nowa seria zadań do wykonania, zabójcze moce Wampiryzmu do opanowania, 5 dodatkowych bossów finałowych i nie tylko.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…