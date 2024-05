Powróciły ponadczasowe gry strategiczne. Aż 8 klasyków dostępnych na Steam

Jeśli zaś chodzi o tytuły, które można zakupić w bardzo atrakcyjnych cenach na Steamie, znajdują się wśród nich: Close Combat, Close Combat 2: A Bridge Too Far, Close Combat 3: The Russian Front, Close Combat 4: The Battle of the Bulge oraz Close Combat 5: Invasion: Normandy – Utah Beach to Cherbourg. Dodatkowo ukazał się zestaw Warlords I + II, a także Warlords III: Darklords Rising.

Chcemy, by klasyczne gry nie odeszły w zapomnienie i były łatwo dostępne dla każdego. Zarówno seria Close Combat, jak i Warlords były strasznie popularne w latach dziewięćdziesiątych i zainspirowały wiele późniejszych hitów. Ich obecność na Steam to świetna okazja do zapoznania się z żywą historią gier wideo. – przekazuje współzałożyciel SNEG, Artem Shchuiko.