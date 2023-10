Diablo IV – deweloperzy zaprezentowali 2. sezon rozgrywek. Długa transmisja

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś na oficjalnym kanale serii Diablo zorganizowano długą, bo trwającą aż dwie i pół godziny transmisję na żywo, podczas której zaprezentowano nowości i zmiany, jakie nadejdą w 2. sezonie rozgrywek w Diablo IV – Sezonie Krwi.

Diablo IV – prezentacja 2. sezonu rozgrywek

W Sezonie Krwi zmierzymy się z wampirami, które próbują przejąć władzę nad Sanktuarium. Naszym zadaniem będzie przejąć ich moce – w tym celu otrzymamy do dyspozycji nowe zdolności mające pomóc nam ochronić Sanktuarium. Co więcej, jest to pierwszy pokaz – już wcześniej twórcy wspominali, iż w sumie zorganizowane zostaną dwa wydarzenia, ponieważ zawartości ma być zbyt wiele, aby pokazać wszystko podczas jednej transmisji.