Możemy zapomnieć, że George R.R. Martin kiedykolwiek dokończy Pieśń lodu i ognia? „Starzenie się nie jest fajne”

Nowy wpis autora Gry o tron ma wyjątkowo melancholijny ton. Pisarz otwarcie mówi o depresji, stracie bliskich i upływającym czasie.
To dobry rok dla ekranizacji twórczości George'a R.R. Martina. Widzowie otrzymali Rycerza Siedmiu Królestw, a powrócił również Ród Smoka. Sam autor nie sprawia jednak wrażenia człowieka, który czerpie z tego satysfakcję. W najnowszym wpisie na swoim blogu zdobył się na wyjątkowo osobiste wyznanie.
Martin: „Starzenie się nie jest fajne”
George R.R. Martin opublikował pierwszy od wielu miesięcy osobisty wpis na blogu. Przyznał, że ostatni rok był dla niego niezwykle trudny i pełen emocjonalnych wyzwań. Autor Pieśni lodu i ognia otwarcie napisał o depresji, śmierci bliskich osób oraz poczuciu przemijania.
Ten rok był... delikatnie mówiąc, stresujący. Działo się tak wiele, że chwilami mnie to przytłaczało. Były wspaniałe rzeczy, ekscytujące chwile. Spełniały się marzenia. Ale były też koszmary. Straciłem przyjaciół. Zmagałem się ze smutkiem i depresją. Najgorsze być może dopiero przede mną. We wrześniu skończyłem siedemdziesiąt siedem lat i powiem wam jedno – starzenie się nie jest fajne. Ale były też niesamowite chwile. Chyba właśnie takie jest życie. Zresztą wiedziałem o tym. Jeśli czytaliście moje historie, to też o tym wiecie.
Pisarz dał również do zrozumienia, że wiek wpływa nie tylko na jego samopoczucie, ale także na tempo pracy. Przyznał, że mimo pomocy współpracowników coraz trudniej jest mu nadążać z obowiązkami i publikowaniem kolejnych wpisów.
GramTV przedstawia:
Mam tyle rzeczy, o których chciałbym napisać... Postaram się nadrobić zaległości... moi współpracownicy mi pomogą... ale moje wpisy będą zapewne krótkie i pisane w pośpiechu.
Choć Martin ani razu nie wspomina bezpośrednio o Wichrach zimy, trudno nie odnieść wrażenia, że wpis jeszcze bardziej podsyci obawy fanów czekających na szósty tom Pieśni lodu i ognia. Powieść zapowiedziano ponad dekadę temu i od lat pozostaje jednym z najbardziej wyczekiwanych, ale też najbardziej opóźnionych projektów literackich na świecie. Wpis autora nie daje nadziei, na jej dokończenie.