Możemy zapomnieć, że George R.R. Martin kiedykolwiek dokończy Pieśń lodu i ognia? „Starzenie się nie jest fajne”

Nowy wpis autora Gry o tron ma wyjątkowo melancholijny ton. Pisarz otwarcie mówi o depresji, stracie bliskich i upływającym czasie.

To dobry rok dla ekranizacji twórczości George'a R.R. Martina. Widzowie otrzymali Rycerza Siedmiu Królestw, a powrócił również Ród Smoka. Sam autor nie sprawia jednak wrażenia człowieka, który czerpie z tego satysfakcję. W najnowszym wpisie na swoim blogu zdobył się na wyjątkowo osobiste wyznanie.

Martin: „Starzenie się nie jest fajne”

George R.R. Martin opublikował pierwszy od wielu miesięcy osobisty wpis na blogu. Przyznał, że ostatni rok był dla niego niezwykle trudny i pełen emocjonalnych wyzwań. Autor Pieśni lodu i ognia otwarcie napisał o depresji, śmierci bliskich osób oraz poczuciu przemijania.