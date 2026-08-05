Diablo 4 powoli staje się Diablo 3

Wielu graczy zaczyna zauważać niepokojące sygnały wysyłane przez grę Blizzarda. Ich zdaniem kolejne aktualizacje coraz mocniej upodabniają produkcję do poprzedniej odsłony serii.
Choć Diablo 4 z każdym kolejnym sezonem umacnia swoją pozycję wśród najpopularniejszych hack'n'slashy na rynku, część społeczności uważa, że Blizzard zaczyna odchodzić od pierwotnych założeń gry. Zamiast rozwijać własną tożsamość, studio ma coraz częściej sięgać po rozwiązania znane z Diablo 3. Diablo 4 staje się Diablo 3? Coraz więcej graczy twierdzi, że tak. My również dostrzegamy argumenty przytaczane przez społeczność, ale pozostawiamy je pod rozwagę czytelników.
Następuje powrót przedmiotów i mechanik z Diablo 3
Jak zauważa serwis MMORPG.org.pl, takie opinie coraz częściej pojawiają się również wśród streamerów i komentatorów śledzących rozwój gry. Punktem zapalnym stały się przede wszystkim zmiany zapowiedziane na 15. sezon. Najwięcej emocji budzi fakt, że do Diablo 4 trafią kolejne legendarne przedmioty znane z poprzednich odsłon serii. Wśród nich znajdują się między innymi Nemesis Bracers, In-Geom oraz Ring of Royal Grandeur – wyposażenie, które wielu graczom jednoznacznie kojarzy się z Diablo 3.
Na tym jednak podobieństwa się nie kończą. Krytycy zmian wskazują również na dalsze upraszczanie systemu rzemiosła, wprowadzenie mechaniki Odrodzenia oraz kolejne modyfikacje endgame'u, które – ich zdaniem – coraz bardziej przypominają rozwiązania zastosowane w poprzedniej części. Inni gracze zwracają uwagę, że twórcy ponownie stawiają na bardzo wysokie mnożniki obrażeń i przedmioty zapewniające gigantyczne premie do statystyk, co może doprowadzić do sytuacji dobrze znanej z Diablo 3, gdy ekran wypełniały milionowe wartości zadawanych obrażeń.
Twórcy znowu nie wiedzą, jak zbalansować endgame, więc po prostu rzucają w nas przedmiotami, które dają +100% obrażeń. W Sezonie 15 do przejścia najtrudniejszych treści nie będzie potrzebny żaden pomyślunek, tylko włożenie In-Geom i spamowanie jednym przyciskiem. – pisze jeden z graczy
GramTV przedstawia:
Dodatkowe kontrowersje wywołują również problemy techniczne ostatnich tygodni. Społeczność zwraca uwagę na błędy związane z dropem mitycznych przedmiotów czy balans klas, zestawiając tempo reakcji Blizzarda ze znacznie szybszymi działaniami konkurencyjnego Grinding Gear Games rozwijającego Path of Exile 2.
Nie wszyscy podzielają jednak obawy dotyczące kierunku rozwoju Diablo 4. Dla części graczy powrót kultowych przedmiotów i mechanik z Diablo 3 jest ukłonem w stronę fanów serii, inni widzą w tym natomiast utratę własnej tożsamości gry. A Wy po której stronie stoicie? Czy również zauważacie, że Diablo 4 coraz bardziej przypomina Diablo 3? Dajcie znać w komentarzach.