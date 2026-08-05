Diablo 4 powoli staje się Diablo 3

Choć Diablo 4 z każdym kolejnym sezonem umacnia swoją pozycję wśród najpopularniejszych hack'n'slashy na rynku, część społeczności uważa, że Blizzard zaczyna odchodzić od pierwotnych założeń gry. Zamiast rozwijać własną tożsamość, studio ma coraz częściej sięgać po rozwiązania znane z Diablo 3. Diablo 4 staje się Diablo 3? Coraz więcej graczy twierdzi, że tak. My również dostrzegamy argumenty przytaczane przez społeczność, ale pozostawiamy je pod rozwagę czytelników.

Następuje powrót przedmiotów i mechanik z Diablo 3

Jak zauważa serwis MMORPG.org.pl, takie opinie coraz częściej pojawiają się również wśród streamerów i komentatorów śledzących rozwój gry. Punktem zapalnym stały się przede wszystkim zmiany zapowiedziane na 15. sezon. Najwięcej emocji budzi fakt, że do Diablo 4 trafią kolejne legendarne przedmioty znane z poprzednich odsłon serii. Wśród nich znajdują się między innymi Nemesis Bracers, In-Geom oraz Ring of Royal Grandeur – wyposażenie, które wielu graczom jednoznacznie kojarzy się z Diablo 3.