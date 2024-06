Diablo 4 obchodzi pierwsze urodziny. Blizzard przygotował specjalne atrakcje dla graczy

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania pierwszej rocznicy Diablo IV i drugich urodzin Diablo Immortal! Możecie zgarnąć nagrody przygotowane przez goblina, by uczcić kolejny rok rządów zła w Sanktuarium. Śmiało, zatopcie kły w piekielnie atrakcyjnych łupach w Diablo IV i Diablo Immortal dostępnych z okazji rocznicy. Dziękujemy za kolejny rok odpierania demonicznych sił Piekła i za to, że jesteście częścią społeczności Diablo. – przekazuje Blizzard.