Xbox Game Pass z niesamowicie dobrą ofertą do końca marca. Diablo 4 i duża premiera

To będą bardzo intensywne dwa tygodnie dla subskrybentów Xbox Game Pass. Microsoft właśnie ogłosił pełną ofertę do końca marca i na pierwsze dni kwietnia. Łącznie pojawi się dziewięć gier, w tym ogłoszone już wcześniej Diablo 4, które dostępne będzie od 28 marca. Jeszcze w tym miesiącu w usłudze pojawią się takie gry, jak horror The Quarry, Evil West, Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged oraz dwie nowości, czyli Terra Invicta we wczesnym dostępie oraz premierowe Open Roads.

Z kolei w kwietniu otrzymamy trzy kolejne gry. Jeszcze w nadchodzące święta będziemy mogli zagrać w Ark: Survival Ascended, a niedługo później do oferty trafi F1 23, które dostępne będzie do ogrania w chmurze, jak również Superhot: Mind Control Delete. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Xbox Game Pass – oferta na koniec marca i początek kwietnia

Już jest - Lightyear Frontier (Game Preview) (Xbox Series X/S, PC, chmura)

Już jest - MLB The Show 24 (konsole, chmura)

20 marca - The Quarry (konsole, chmura)

21 marca - Evil West (konsole, PC, chmura)

26 marca - Terra Invicta (Game Preview) (PC)

28 marca - Diablo IV (konsole, PC)

28 marca - Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (konsole, PC, chmura)

28 marca - Open Roads (konsole, PC, chmura)

1 kwietnia - Ark: Survival Ascended (Xbox Series X/S, PC, chmura)

2 kwietnia - F1 23 (chmura)

2 kwietnia - Superhot: Mind Control Delete (konsole, PC, chmura)

Xbox Game Pass – gry usuwane z oferty z końcem marca