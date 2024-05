Diablo 4 wreszcie zmierza w dobrą stronę. Udany start nowego sezonu

Wiele wskazuje na to, że Diablo 4 może wreszcie zmierzać w naprawdę dobrym kierunku. Wczoraj wystartował nowy sezon rozgrywek – Łupy na Nowo (Loot Reborn) – i okazuje się, że zaproponowane przez twórców zmiany naprawdę przypadły do gustu graczom. Sezon zebrał bowiem do tej pory sporo pozytywnych opinii, a gra może być wręcz „nie do poznania”.