Diablo 4 na nowym premierowym zwiastunie. Aktorski trailer od laureatki Oscara

Premierowy zwiastun aktorski Diablo 4 wyreżyserowała Chloé Zhao, czyli zdobywczyni Oscara za film Nomadland z 2020 roku. Materiał powstał przy współpracy z Kiku Ohe. Całość przedstawia natomiast atakowany przez Lilith i jej demony świat oraz jego mieszkańców, którzy zwracają się bezpośrednio do widza – czy też raczej gracza – z prośbą o pomoc.

Kilka dni temu Blizzard zaprezentował premierowy zwiastun fabularny Diablo 4 , w którym wykorzystano utwór „Nightmare” w wykonaniu Halsey. Okazuje się, że to nie koniec materiałów promocyjnych poświęconych nadchodzącej odsłonie serii Diablo. Blizzard opublikował bowiem kolejne wideo. Tym razem deweloperzy postanowili jednak podgrzać atmosferę wokół swojej produkcji za sprawą aktorskiego trailera.

Warto wspomnieć, że jest to już trzeci premierowy zwiastun Diablo 4 . Oprócz wspomnianego na początku wiadomości materiału promocyjnego Blizzard w zeszłym tygodniu udostępnił również gameplay trailer z nowej odsłony serii Diablo, który został wzbogacony jednym z utworów Bille Eilish .

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Oficjalna premiera odbędzie się 6 czerwca 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przeprowadzonych jakiś czas temu testów beta: Diablo 4 – już graliśmy. Kolejka do piekła.