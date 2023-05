Diablo 4 na jeszcze jednym zwiastunie premierowym. Blizzard podgrzewa atmosferę

Już w zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć premierowy zwiastun Diablo 4, w którym wykorzystano jeden z utworów Billie Eilish . Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji. Blizzard postanowił bowiem opublikować kolejny materiał promocyjny nadchodzącej odsłony serii Diablo. Wczoraj do sieci trafił drugi trailer premierowy, za którego sprawą przybliżono fabułę wspomnianej produkcji.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Oficjalna premiera odbędzie się 6 czerwca 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przeprowadzonych jakiś czas temu testów beta: Diablo 4 – już graliśmy. Kolejka do piekła.