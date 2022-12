Diablo 4 na teaserze. Blizzard najwyraźniej podgrzewa atmosferę przed TGA 2022

Jakiś czas temu jeden z branżowych insiderów zapowiadał, że jeszcze przed galą The Game Awards 2022 mają pojawić się nowe informacji i materiały z Diablo 4. Tymczasem niewykluczone, że nadchodząca odsłona popularnej serii pojawi się również na samym wydarzeniu. Blizzard opublikował bowiem krótki teaser wspomnianej produkcji, który może sugerować, że deweloperzy szykują się do ważnych ogłoszeń.

Diablo 4 pojawi się na The Game Awards 2022?

Na oficjalnym profilu marki Diablo na portalu społecznościowym Twitter pojawił się wpis, w którym twórcy radzą graczom mieć się na baczności, ponieważ „Lilith nadchodzi”. Blizzard wzbogacił również post krótkim i mrocznym teaserem. Całość znajdziecie natomiast na dole wiadomości.



Warto wspomnieć, że Jez Corden – branżowy insider i dziennikarz – już na początku listopada informował, że Blizzard zamierza ujawnić dokładną datę premiery Diablo 4 właśnie podczas gali The Game Awards 2022. Zdaniem informatora produkcja ma ukazać się na rynku wiosną, a w trakcie wspomnianego wydarzenia ma ruszyć przedsprzedaż gry. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak cierpliwie czekać na pokaz.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z jednym z nowszych materiałów wideo, w którym twórcy opowiedzieli nieco o systemie walki.

Wczytywanie ramki mediów.