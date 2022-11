Diablo 4 zadebiutuje wiosną 2023 roku? Wkrótce mamy poznać datę premiery

Pod koniec października po raz kolejny wyciekły materiały wideo z Diablo 4, dzięki którym zainteresowani mogli obejrzeć kilka godzin rozgrywki z fazy endgame. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje związane z debiutem wspomnianej produkcji. Premiera gry jest już rzekomo zaplanowana, a Blizzard szykuje się do konkretnych ogłoszeń, które mają mieć miejsce już na początku przyszłego miesiąca.

Blizzard szykuje się do ujawnienia daty premiery Diablo 4

Jez Corden – branżowy insider i dziennikarz – w podcaście Xbox Two ujawnił, że dokładaną datę premiery Diablo 4 mamy poznać już 8 grudnia podczas tegorocznej gali The Game Awards. Corden zdradził także, że produkcja ma trafić do sprzedaży w okresie między marcem a majem przyszłego roku. Dziennikarz nie podzielił się jednak żadnymi dodatkowymi szczegółami.



Doniesienia Cordena wydają się całkiem prawdopodobne. Warto bowiem wspomnieć, że pod koniec sierpnia do sieci wyciekły rzekomo plany Blizzarda, które zakładały, że 8 grudnia ruszy przedsprzedaż Diablo 4. Najnowsze informacje pokrywają się więc z wcześniejszymi plotkami.



Oczywiście Blizzard w żaden sposób nie odniósł się do powyższych rewelacji. Miłośnikom Diablo nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na galę The Game Awards 2022 i mieć nadzieję, że studio rzeczywiście ujawni wówczas dokładną datę premiery nowej odsłony wspomnianej serii.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z informacjami związanymi z długością kampanii fabularnej.

